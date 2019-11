Rousseau | vince il no con il 70% | M5S correrà in Emilia e in Calabria

Fonte : ilmessaggero

(Di giovedì 21 novembre 2019) Suil no, M5S presenterà proprie liste regionali. Il 70% dei votanti grillini sulla piattaformaha optato, quindi, per la corsa del M5S inRomagna e...

Devabole : RT @Agenzia_Ansa: Su #Rousseau vince il #No, #M5s presenterà le proprie liste alle prossime #Regionali in #EmiliaRomagna e in #Calabria #AN… - _InHocSigno : RT @StaseraItalia: Sono arrivati i risultati sulla piattaforma Rousseau: vince il NO, quindi andare alle elezioni regionali. 'E' giusto ch… - giolattanzi : RT @Agenzia_Ansa: Su #Rousseau vince il #No, #M5s presenterà le proprie liste alle prossime #Regionali in #EmiliaRomagna e in #Calabria #AN… -