General Motors fa causa a Fca per presunta corruzione del sindacato Uaw

General Motors fa causa ad Fca : “Corrompeva con mazzette i sindacati negli Stati Uniti” : General Motors ha annunciato di fare causa a Fca accusandolo di corruzione con lo United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano. Ombre anche su Sergio Marchionne. Il titolo del colosso automobilistico, che nega qualsiasi tipo di coinvolgimento, crolla a Wall Street: calo del 2,5% in Borsa.Continua a leggere

Usa - General Motors fa causa a Fca : “Dai tempi di Marchionne ha corrotto il sindacato dei lavoratori. Noi danneggiati” : General motors fa causa a Fca e la accusa di avere corrotto lo United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano. Fca ha sempre negato di essere stata a conoscenza della cospirazione fra tre suoi ex manager con funzionari del Uaw per indebolire le norme sul lavoro. Le accuse di General motors sono indirizzate direttamente a Sergio Marchionne che, sostiene Gm, sarebbe ricorso a tangenti per oliare le trattative sul contratto ...

La California mette al bando Fca - General Motors e gli altri alleati di Trump per le sue flotte : Per la propria flotta, lo Stato sceglierà solo case automobilistiche (come Ford, Bmw, Volkswagen) che ne riconoscono l’autorità, contestata dalla Casa Bianca, nella regolamentazione delle emissioni inquinanti

General Motors - Lo sciopero di 40 giorni è costato tre miliardi di dollari : La General Motors dovrà sostenere costi per tre miliardi di dollari a causa dello sciopero che ha bloccato le sue attività produttive per 40 giorni a partire dal 16 settembre. La vertenza sindacale, chiusa anche grazie all'intervento in prima persona dell'amministratore delegato, Mary Barra, ha determinato la perdita di una produzione di 300 mila veicoli. Utili trimestrali in calo. Gli effetti negativi dello sciopero, il ...