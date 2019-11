Ferrara | giovane uccide di botte la nonna 71enne

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 21 novembre 2019) A, un ragazzo di 22 anni ha picchiato lafino adrla. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di una questione economica. La vittima, Maria Luisa Silvestri, aveva 71 anni ed è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Il nipote è in stato di arresto con l'accusa di omicidio volontario e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Picchia lafino ad ammazzarla: arrestato La tragedia è avvenuta ieri sera, 20 novembre, nella zona industriale di, in via Marconi. Unaè stata soccorsa quando era ormai agonizzante in un'auto ferma al semaforo. A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni che avevano già lanciato la prima segnalazione di un'aggressione da parte di unnei confronti di una donna anziana, vicino ad un fast food. Successivamente ilavrebbe continuato a picchiare la donna una volta in auto, mentre si avvicinavano al ...

