Calciomercato Juventus | possibile scambio Emre Can-Alaba con il Bayern Monaco

Calciomercato Juventus - tante possibili cessioni a gennaio : Mandzukic e Pjaca in uscita : La Juventus è al lavoro per l'importante match di Serie A contro l'Atalanta, previsto sabato 23 novembre alle ore 15:00 a Bergamo. Il calcio giocato quindi domina le prime pagine dei principali media sportivi, ma a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato e tutte le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. Una delle società più attive potrebbe essere proprio la Juventus, che sarà sicuramente impegnata ...

Calciomercato Juventus : da Mandzukic a Pjaca - le possibili cessioni a gennaio : La Juventus è al lavoro per l'importante match di Serie A contro l'Atalanta, previsto sabato 23 novembre alle ore 15:00 a Bergamo. Il calcio giocato quindi domina le prime pagine dei principali media sportivi, ma a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato e tutte le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. Una delle società più attive potrebbe essere proprio la Juventus, che sarà sicuramente impegnata ...

Calciomercato Juventus - si lavora per un altro 'gioiello' spagnolo : Ferran Torres (RUMORS) : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, lo dimostra anche il Calciomercato estivo caratterizzato da importanti investimenti sulla prima squadra, ma anche su under 23 e Primavera. De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini o Mota Carvalho (per l'under 23) ne sono la dimostrazione, ma il prezioso lavoro della dirigenza bianconera prosegue: è stato praticamente acquistato il centrocampista Matias Soule, classe 2003, che sarà il rinforzo ...

Calciomercato Juventus : Isco si allontana - l'operazione sarebbe difficile a gennaio : Il fronte Isco per il Calciomercato della Juventus si complica. Il trequartista, poco utilizzato da Zidane nel Real Madrid in questa stagione, sembrava poter essere uno dei pezzi pregiati di gennaio e, invece, con ogni probabilità così non sarà. Le sole sei presenze in Liga, a cui si aggiunge una partita di Champions League, in tre mesi, sembravano aver allontanato il ragazzo dalla casa blanca. Va detto che il poco utilizzo è legato ad un ...

Calciomercato Juventus - è già a Torino il talento argentino Soulé : arriva a zero dal Velez : Se ne era parlato molto negli ultimi giorni e adesso arrivano importanti conferme: la Juventus ha praticamente acquistato il centrocampista offensivo argentino Matias Soulé. Il classe 2003, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield, è pronto a firmare la sua intesa contrattuale con la Juventus e ad aggregarsi almeno inizialmente alla rappresentativa bianconera under 17. Un giocatore ambito da molte società, tanto che si ...

Calciomercato - Juventus più italiana? Possibile 'sfida' all'Inter per Chiesa e Tonali : Una delle caratteristiche principali della Juventus negli anni è da sempre lo zoccolo duro italiano, tant'è che diverse rappresentative sono sempre state contraddistinte da una notevole presenza di giocatori bianconeri. La più evidente la nazionale campione del mondo 2006, con una folta schiera di juventini presente nella finale Francia-Italia in entrambe le nazionali. E l'idea della dirigenza bianconera, come scrive Tuttosport, sarebbe proprio ...

Calciomercato Juventus - Tuttosport : per Mbappè servirebbero 380 milioni : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Kylian Mbappé. Sarebbe infatti l'asso francese il principale sogno di mercato della dirigenza bianconera. Dopo i colpi Cristiano Ronaldo e De Ligt, a Torino potrebbe arrivare un altro top player di livello mondiale, già campione del mondo a soli vent'anni con la maglia della Nazionale francese. Il patron Andrea Agnelli ha annunciato un aumento di capitale di circa 300 milioni ...

Calciomercato Juventus - stop alla cessione! La società conferma : “Notizia inventata” : Calciomercato Juventus- Mercato Juve pronto ad entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane, sia per quel che riguarda il mercato in entrata, sia per quel che riguarda il possibile capitolo cessioni. Nelle ultime settimane, proprio per quel che riguarda il capitolo addii, dal Portogallo è rimbalzata la notizia del forte interessamento del Benfica nei confronti di Perin. Un nuovo tentativo lusitano dopo l’affare sfumato nel corso ...

Calciomercato Juventus : per Pogba potrebbero essere offerti Mandzukic ed Emre Can : Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', i campioni d'Italia della Juventus sarebbero pronti a fare un altro tentativo per acquistare il centrocampista francese Paul Pogba del Manchester United. Il campione del mondo di Russia 2018 è stato oggetto di voci di mercato che lo volevano lontano da Manchester nella finestra di trasferimento estiva, quando ha ammesso pubblicamente di essere in cerca di una nuova sfida, anche se in bianconero sarebbe a ...

Calciomercato Juventus : la stellina Nathan Ferguson può partire - bianconeri in corsa : Dall’Inghilterra rimbalzano nuove voci sul Calciomercato della Juventus. I bianconeri sarebbero pronti all’offensiva per portarsi a casa il talentuoso diciannovenne Nathan Ferguson, laterale difensivo che può giocare sia a destra che a sinistra. Le buone notizie arrivano dalla situazione contrattuale del ragazzo che non ha ancora rinnovato con il West Bromwich Albion e potrebbe non farlo rischiando così di andare a scadenza nel 2020. La porta ...

Calciomercato - Mertens alla Juventus : colpo a parametro zero : Mertens alla Juventus, colpo di Calciomercato a parametro zero per la prossima estate. Il calciatore belga piace tantissimo a Maurizio Sarri che l’ha spostato da punta centrale. Stando a quanto riportato dal portale juvelive.it, Maurizio Sarri sarebbe molto stuzzicato dall’ idea di far giocare Dries Mertens al fianco di Cristiano Ronaldo. Le cose a Napoli stanno andando male con molti che potrebbero decidere di lasciare per volare ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : PSG su Dybala - Salah o Aguero gli eredi (RUMORS) : Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus si concentrano su Paulo Dybala e arrivano dalla Francia. Il giocatore argentino sembrava ad un passo dall'addio nella scorsa sessione estiva, ma ora si è ripreso la Juventus, come dimostra anche il fatto il suo gol si è rivelato decisivo nell'ultima vittoria in campionato contro il Milan. L'attaccante sudamericano, che ha da poco compiuto ventisei anni, finora ha messo insieme quattordici ...

Calciomercato Juventus - Don Balòn : Ronaldo al PSG o allo United in estate : A fare notizia è sempre lui: Cristiano Ronaldo. Dopo le polemiche relative alla sostituzione arrivata contro il Milan, i media hanno spesso parlato di un possibile addio del campione portoghese alla Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano sportivo spagnolo Don Balòn, che da tempo segue le vicende relative a Cristiano Ronaldo, il fenomeno lusitano potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione in corso. Su di lui ci ...

Calciomercato Juventus : possibile addio di Neymar al PSG - i bianconeri tra gli interessati : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e le ultime news si concentrano su Neymar, campione brasiliano più volte accostato al club bianconero nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. Il talento sudamericano potrebbe decidere di lasciare il Paris Saint Germain, club nel quale non si sarebbe mai ambientato veramente: stando a quanto riporta il noto quotidiano francese "Le10Sports", infatti, ...