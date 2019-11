Boateng contro il razzismo | «Creo una task force»

Boateng : “Sto organizzando una task force contro il razzismo. Ci vuole la squalifica del campo” : Il Corriere della Sera intervista Kevin Prince Boateng. Domenica la Fiorentina sarà a Verona, dopo la chiusura della curva per un turno dopo i cori razzisti contro Balotelli. “Non mi basta che dopo gli insulti a Balotelli venga impedito l’accesso a una parte di tifosi. Io spero sempre in comportamenti positivi e mi auguro che il pubblico qualcosa abbia imparato e non replichi più certi atteggiamenti”. Da quando lanciò il pallone ...

