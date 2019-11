Auto in fiamme ad Acate

Camion in fiamme in una galleria sull'A10 - 42 intossicati : le Auto fatte uscire contromano : Le macchine ferme in coda sul luogo dell'incendio sono state fatte uscire contromano al casello di Spotorno

Atac : Autobus notturno in fiamme - nessun ferito : Roma – “Per ragioni ancora da accertare, intorno alle 5.30, mentre percorreva via del Fosso della Magliana, si e’ sviluppato un incendio su una vettura di una linea notturna che stava rientrando in rimessa. A bordo non c’erano passeggeri. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i Vigili del fuoco che sono intervenuti. L’incendio non ha provocato conseguenze per le persone, ma ha ...

Esplosione in Autostrada - fiamme nell’Autogrill : ancora 2 vigili del fuoco coinvolti : Un incendio scoppiato nella notte sulla A1, nell’aerea di servizio di Cantagallo nei pressi di Bologna, ha causato il ferimento di 2 vigili del fuoco. Per cause ancora da accertare un camion si è incendiato e, a quanto si apprende dai media locali, ci sarebbe stata un’Esplosione e i due sarebbero caduti da una scala, riportando fratture, uno al bacino e l’altro a un braccio. Sono stati portati all’ospedale Maggiore Anche altri pompieri della ...

Milano - in fiamme 5 Auto della società che gestisce le case popolari. I dirigenti : “L’incendio è doloso” : Incendiate nella notte cinque macchine di MM, la società che gestisce le case popolari a Milano MM. L’incendio, “di chiara matrice dolosa” come tengono a precisare i dirigenti della società, è divampato in via Forze Armate e ha distrutto le auto di servizio. “Non è la prima volta che assistiamo a episodi di insensata violenza – spiegano Simone Dragone e Stefano Cetti, rispettivamente presidente e direttore ...

Messico - strage di mormoni : l’Auto delle vittime crivellata di colpi e data alle fiamme : Un gruppo di una comunità di mormoni, in Messico, è stato ucciso in un agguato con colpi d’arma da fuoco da uomini armati. Un parente delle vittime ha pubblicato su Twitter il video di una delle auto crivellata dagli spari e poi data alle fiamme tra Sonora e Chihuahua, vicino al confine con gli Stati Uniti. L'articolo Messico, strage di mormoni: l’auto delle vittime crivellata di colpi e data alle fiamme proviene da Il Fatto ...

Notte di fuoco a Pachino - 8 Auto distrutte dalle fiamme FOTO : Notte di fuoco a Pachino. Vasto incendio ha distrutto 8 auto e danneggiato dieci abitazioni. E’ accaduto alle 4 tra via Nuova e via Pellegrino Rossi

Cile - proteste a Santiago : lancio di lacrimogeni - Autobus in fiamme e scontri [LIVE] : Nuove proteste sono esplose nella capitale Cilena Santiago nonostante lo stato di emergenza imposto per tentare di mantenere l’ordine dopo gli scontri. Le nuove manifestazioni si sono registrate intorno a mezzogiorno e la polizia e’ ricorsa al lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Nella prima parte della mattinata la situazione era invece rimasta calma. Un ‘cacerolazo’, la popolare forma di protesta di chi esce ...

Messico - arrestato uno dei figli di El Chapo : scontri a Culiacán - sparatorie e Auto in fiamme : Guerriglia nelle strade di Culiacán, nel Messico nordoccidentale: la città è stata messa per ore a ferro e fuoco negli scontri armati tra le forze dell'ordine e l'esercito messicano da una parte e i narcotrafficanti dall'altra. Le autorità hanno annunciato di aver arrestato uno dei figli di Joaquin "El Chapo" Guzman.Continua a leggere

California - maxi incendio a nord di Los Angeles : 12mila case evacuate - quasi 2mila ettari in fiamme. Il rogo ripreso da un’Auto : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì e che si sta velocemente propagando a causa dei forti venti che stanno colpendo la California. Per questo motivo, l’evacuazione forzata riguarda decine di migliaia di residenti: al momento sono oltre 12mila le case interessate in un’area di quasi 2mila ettari. Diversi edifici sono già stati distrutti, mentre ...

Tangenziale - Auto in fiamme. Traffico bloccato : Roma – Un’auto ha preso fuoco, alle 8.30 circa, sulla Nuova circonvallazione interna, in direzione San Giovanni, all’altezza dell’uscita Monti Tiburtini. Pesanti le ripercussioni sul Traffico. La Tangenziale est e’ chiusa a partire da via Nomentana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale del Gruppo Tiburtino e i Vigili del fuoco. Non risultano esserci feriti. L'articolo Tangenziale, ...

Roma.Fiamme in tunnel - Auto tentano fuga : 9.25 Una coda lunga diversi chilometri si è formata sulla tangenziale est in direzione San Giovanni a causa di un incendio di un veicolo all'interno della galleria nuova. Un fumo intenso si è sprigionato all' interno della galleria e molte persone hanno lasciato le loro vetture e sono uscite a piedi dal tunnel.Alcune auto hanno provato ad uscire contromano Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale del Campidoglio.

Incendio al campo rom di via Pontina : immondizia e Automobili date alle fiamme : Roma – Nuovi roghi tossici nel campo rom di via Pontina, a Castel Romano: questa notte, a partire dalle 23:30, un altro Incendio è divampato accanto al nucleo di case abitate. Le fiamme hanno attecchito ai cumili di rifiuti accatastati e decine di auto. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale di Aprilia e i vigili del fuoco con la squadra A22 di Pomezia. L'articolo Incendio al campo rom di via Pontina: immondizia e ...