Fonte : ilpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) L’organizzazione internazionaleha scritto che, basandosi sulle informazioni e sulle testimonianze che ha raccolto, iinpotrebbero essere stati 106. La stima si basa su video verificati, testimonianze di persone sul

ilpost : Secondo Amnesty International i morti nelle proteste in Iran degli ultimi giorni potrebbero essere più di 100 - Atzori_news : IRAN, 106 LE VITTIME DELLA PROTESTA SECONDO AMNESTY Continua la protesta contro il caro benzina in Iran. Almeno 10… - fisco24_info : In Iran?sale il numero dei morti: secondo alcune fonti sono almeno duecento: La denuncia di Amnesty International m… -