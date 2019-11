Roberto Saviano usa Silvia Romano per attaccare Matteo Salvini | Non li aiutava a

Annuncio la morte letteraria di Roberto Saviano : Gian Paolo Serino ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Annuncio-la-morte-letteraria-di-Roberto-Saviano/La morte letteraria di Saviano Persone: Roberto Saviano

Roberto Saviano fa la predica e Vittorio Feltri lo bacchetta : Tu non fomenti l'odio? : "L'odio verso Liliana Segre è responsabilità di Matteo Salvini e Giorgia Meloni", così nei giorni scorsi sentenziava, dalla sua bacheca di Twitter, Roberto Saviano. Lo scrittore, si sa, osteggia in prima linea i due leader politici di Lega e Fratelli d'Italia. Circa il caso delle intimidazioni e delle minacce alla senatrice a vita Liliana Segre – sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz – il giornalista ha avuto il coraggio di ...

Vittorio Feltri - la domanda con cui si scaglia contro Roberto Saviano : "Chi è che fomenta l'odio?" : Vittorio Feltri, implacabile come sempre, non le manda a dire contro l'autore di Gomorra, Roberto Saviano. "Saviano dice che l’odio verso la Segre è colpa di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni", scrive su Twitter il direttore di Libero, che poi si domanda: "Ma l’odio verso Salvini e la Meloni chi lo

Live-Non è l'Arena - Alessandra Mussolini difende il neomelodico Tony Colombo e massacra Roberto Saviano : A Live-Non è la D’Urso, in onda lunedì 28 ottobre in prima serata su Canale 5, il cantante neomelodico Tony Colombo finito al centro dell’inchiesta “Camorra Entertainment” risponde alle accuse della magistratura e viene difeso da Alessandra Mussolini ospite in studio. Per approfondire leggi anche: A

Al via Braveheart di Roberto Saviano : la prima puntata è sul coraggio secondo Camus : La prima puntata del nuovo format nato dalla collaborazione di Facebook e Ciaopeople e intitolato "Braveheart" con Roberto Saviano è dedicata al coraggio delle parole secondo lo scritto francese Albert Camus: "Le sue parole non sconfiggeranno la fame, non fermeranno le guerre, non annienteranno i virus, ma arriveranno ai lettori. Questo è Camus: guardare la ferita e cercare la possibilità di guarirla".Continua a leggere

L'idea di Roberto Saviano per salvare Roma? Legalizzare le droghe leggere : La politica dovrebbe Legalizzare le droghe leggere. Questa la proposta di Roberto Saviano contro la criminalità, che andrebbe combattuta anche imponendo "il tema del dibattito pubblico" e costringendo "ad affrontare i nodi del riciclaggio e dell'investimento mafioso che distruggono ogni libera iniziativa". La soluzione migliore, a suo giudizio, sarebbe molto precisa e chiara: "Sottrarre questo mercato immenso al crimine è l'unico modo per ...

Il valore delle persone - secondo Roberto Saviano : Un articolo tratto dall’edizione autunnale di Wired, che trovate in edicola Le persone hanno acquisito una nuova dimensione, una dimensione che si aggiunge alle altre. Qualcosa di impalpabile, ma anche di estremamente concreto. Un terzo braccio lentamente cresciuto, un terzo occhio comparso, una terza bocca emersa come un cratere in continua attività, altre orecchie spuntate. Oggi non viviamo più la sola dimensione privata e quella ...

Fabio Fazio e Roberto Saviano - polemica con la Rai : "Se ci hanno messo sulla seconda rete un motivo ci sarà" : Roberto Saviano sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 13 ottobre su Rai Due. In un "video-selfie" l'autore di Gomorra chiede quale sia la differenza con Rai Uno. "Quello che è uguale è la quantità di pubblicità", risponde il conduttore che da quest'anno ha traslocato sulla seconda r

Che tempo che fa - da Fabio Fazio un'ospitata in odor di... Roberto Saviano : A Che tempo Che Fa di domenica prossima 13 ottobre Fabio Fazio ospita i tre figli di Daphne Caruana Galizia, la giornalista d’inchiesta maltese uccisa da un’autobomba il 16 ottobre 2017. Matthew, Andrew e Paul raccontano a Fabio Fazio la storia e le inchieste della madre, raccolte per la prima volta

Roberto Saviano - lo scopo dell'amore : Roberto Saviano firma il prologo di GQ di ottobre 2019, una special issue per i 20 20 anni del magazine, dedicata all'amore «Non sono mai riuscito a considerare e a trattare l’amore come un sentimento del tutto privato. Privato è l’amore di cui spesso il romanzo si occupa, l’amore che rende felici o l’amore che dà tormento, che scuoia la carne dell’anima. Ma privato non è l’amore ...

Roberto Saviano : “Nel Mediterraneo si continua a morire perché hanno cacciato le ONG” : Duro atto di accusa di Roberto Saviano, ancora una volta sul versante della gestione dei flussi di migranti da Libia e Tunisia: "Nel Mediterraneo si muore di più, proprio perché hanno bandito le Ong. Si morirà sempre nel Mediterraneo, fino a quando ci saranno ragioni per partire, e su quelle nessuno ha idea di come agire, non solo: petrolio e armi ci legano le mani".continua a leggere

Roberto Saviano - auguri all'Uomo Tigre/ 'Ancora oggi mi fai emozionare' : Anche Roberto Saviano si unisce alle celebrazioni social per L'Uomo Tigre, il wrestler mascherato Naoto Date protagonista della nota serie tv anime.

Roberto Saviano : "Il Pd rinvia lo ius soli. E fa ancora una volta un favore alla peggiore destra" : "Sullo ius soli, oggi come due anni fa con Alfano, il Pd sostiene che non è il momento giusto". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il Partito democratico sulla cittadinanza agli immigrati e tanto per cambiare anche, indirettamente, Matteo Salvini: "Per non fare

La Paranza dei bambini in prima tv assoluta : stasera su Sky il film tratto dal libro di Roberto Saviano : Il lungometraggio di Claudio Giovannesi ha vinto a Berlino l'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura.