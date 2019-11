Rabona Mobile lancia Sì | Pronto!?! | operatore super low cost con chiamate | SMS e internet

1Mobile attiva la ricarica online con PayPal e Rabona Mobile lancia due offerte con i Goal a partire da 6 - 99 euro : Scopriamo insieme le ultime novità in casa 1 Mobile (per quanto riguarda le ricariche) e Rabona Mobile (con due nuove offerte della serie Goal ) L'articolo 1 Mobile attiva la ricarica online con PayPal e Rabona Mobile lancia due offerte con i Goal a partire da 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Nuove offerte e proroghe per gli operatori Rabona Mobile e Digi Mobil : Giornata di novità interessanti per gli operatori virtuali Rabona Mobile e Digi Mobil, con il primo che ha lanciato la nuova offerta Pressing e prorogato la Numero 1 Plus e il secondo che ha prorogato le varie offerte della serie Combo. Rabona Mobile tra Pressing e Numero 1 Plus A partire da oggi Rabona Mobile, che ricordiamo si appoggia su rete 4G Vodafone, ha deciso di lanciare la nuova offerta Pressing e mantenere attivabile la Numero 1 ...