LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Morbideli 2° dietro a Quartararo | Valentino

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Andrea Dovizioso in pista dopo 90 minuti di inattività, vediamo cosa farà il forse che per il momento ha percorso soltanto 17 giri. 14.38 Ulteriore miglioramento di Franco Morbidelli che resta secondo ma ora è a 0.101 da. Che botta e risposta tra i due compagni di squadra. 14.37Rossi rientra ai box dopo un brevissimo stint poco prolifico. 14.36SI RIPRENDE IL PRIMO POSTO. Giro veloce in 1:30.013 per il francese che migliora il crono di Morbidelli di 0.254. Franco non ci sta e dopo un brevissimo pit-stop rientra subito in attività. Dominio delle Yamaha Petronas, Marquez è terzo a 0.651 dal leader. 14.35ha subito risposto a Morbidelli e si è avvicinato, secondo a 0.198. Franco è rientrato ai box dopo questa serie di giri veloci. 14.34 Nel frattempo sono usciti anchee ...

SkySportMotoGP : ? Moto in fiamme per Iannone ? Il LIVE ? - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Valencia 2019 in DIRETTA: In fumo il motore di Rossi! Quartararo comanda Vinales e Dovizioso inseg… - zazoomnews : LIVE MotoGP Test Valencia 2019 in DIRETTA: Fabio Quartararo fa la voce grossa su Marquez Dovizioso 9° Rossi 12° -… -