Franco Morbidelli | Test MotoGP | “Due giorni positivi | siamo veloci Motore nuovo a Jerez?

12.42 Si controlla la pista per capire eventuale presenza d'olio dopo la rottura di Iannone 12.40 ATTENZIONE! moto in fiamme per Andrea Iannone all'uscita dai box dopo che il motore è esploso in pieno rettilineo. BANDIERA ROSSA! 12.38 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. MARQUEZ 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F. Morbidelli +0.139 4 36 J. ...

12.24 Di nuovo Mir a tutta! 157 millesimi di vantaggio al T2, 141 al T3, chiude in 1:30.814 a soli 10 millesimi da Morbidelli, con una leggera sbavatura in curva 14 12.22 Joan Mir stampa record in ogni settore, arriva al T3 con 191 millesimi, quindi chiude perdendo tutto nel T4, a 100 millesimi da Morbidelli, limando solo 7 millesimi al suo tempo precedente. 12.20 grande giro per Joan Mir che ...

12.04 Morbidelli chiude il suo primo run dopo 7 giri, quindi anche Vinales e Dovizioso si fermano ai box. Marquez prosegue tu tempi non eccezionali, quindi stampa il nuovo record nel T1 e inizia a spingere 12.02 …e dopo il fratello Aleix, ora tocca a Pol Espargarò finire nella ghiaia di Valencia, nel suo caso in curva 10 A tricky morning continues for KTM as @polespargaro goes ...

Franco Morbidelli MotoGP - GP Valencia 2019 : “In Malesia ci aspettavamo di più - qui a Valencia avremo un’occasione importante” : Franco Morbidelli si appresta a disputare il 35° Gran Premio della carriera in MotoGP, un traguardo molto importante per l’ex campione iridato di Moto2. Nel Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 il romano classe 1994 va a caccia del primo podio nella classe regina per concludere al meglio un’annata positiva nonostante il confronto diretto con un compagno di squadra particolarmente scomodo come Fabio Quartararo. Il centauro ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : la crescita per gradi di Franco Morbidelli. Quartararo resta davanti - ma non più così distante : La Yamaha monopolizza tutta la prima fila del Gran Premio di Malesia 2019 grazie a qualifiche letteralmente scintillanti. La moto di Iwata continua a mettere in mostra miglioramenti concreti ed i piloti se ne stanno giovando in misura sempre maggiore. Senza il dominio di un “cannibale” come Marc Marquez le vittorie sarebbero arrivate numerose, ma per il momento non possono fare altro che accontentarsi di pole position o buoni ...

Franco Morbidelli MotoGP - GP Malesia 2019 : “Terzo posto? Non mi soddisfa. Mi rode ma va bene” : Franco Morbidelli scatterà dalla terza posizione nel GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena domani sul circuito di Sepang. Il centauro della Yamaha ha conquistato la prima fila nelle qualifiche disputate oggi ma il pilota italiano non è soddisfatto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Questa terza posizione non mi soddisfa. Nel primo tentativo ho trovato Quartararo ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : le prove libere sorridono a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli : Nel corso della giornata del venerdì del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP, tra le due sessioni di prove libere, le moto di Fabio Quartararo e Fabio Morbidelli sono andate particolarmete bene, proprio in quello ch è il Gran Premio di casa per la Petronas. Di seguito il VIDEO con le prestazioni delle due moto impegnate nelle libere del GP di Malesia 2019 per il Mondiale MotoGP. VIDEO Fabio Quartararo E Franco Morbidelli ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le dichiarazioni di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli - compagni di squadra nel Team Yamaha Petronas : Il clima all’interno del box Yamaha Petronas è sicuramente molto disteso e fiducioso in vista del weekend di Phillip Island alla luce degli ottimi riscontri raccolti nell’ultimo round di Motegi e più in generale nella seconda parte del Mondiale MotoGP 2019. Fabio Quartararo ha sfiorato il successo già in un paio di occasioni, ha collezionato 4 pole e si è già aggiudicato il riconoscimento di Rookie dell’anno, mentre Franco Morbidelli ...

VIDEO Franco Morbidelli MotoGP - GP Giappone 2019 : “Weekend positivo per noi ma dobbiamo ancora capire dove migliorare” : Franco Morbidelli ha concluso il Gran Premio del Giappone 2019 in sesta posizione, non riuscendo a confermare totalmente la velocità messa in mostra in qualifica. Il romano della Yamaha Petronas, scattato dalla seconda casella in griglia, ha disputato una corsa in linea con le prestazioni messe in mostra a partire da Silverstone pagando dazio nella seconda parte di gara a causa del calo della gomma posteriore. Di seguito il VIDEO con le ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Franco Morbidelli - una reazione da campione. Il romano risponde all’ascesa di Quartararo e mette paura a Marquez : Sono passati ben cinque mesi ma alla fine Franco Morbidelli ce l’ha fatta ed è riuscito a tornare davanti a Fabio Quartararo in qualifica. Il 24enne italo-brasiliano si è reso quest’oggi protagonista di una prestazione strepitosa che gli ha permesso di guadagnarsi la seconda piazzola in griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romano del Team Yamaha ...

VIDEO MotoGP - GP Aragon 2019 : Alex Rins sbaglia la frenata e mette fuori causa Franco Morbidelli : Franco Morbidelli prosegue nel suo credito con la fortuna. Dopo pochi chilometri del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, infatti, il pilota del team Yamaha Petronas viene speronato da Alex Rins che sbaglia completamente la staccata in curva 12 e lo manda per le terre. Per il romano è arrivato inevitabile il ritiro e uno “zero” pesante in classifica generale laddove, invece, si attendeva punti importanti. Andiamo a rivedere lo ...