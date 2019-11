Fognini batte Opelka con la sua arma

Coppa Davis - Fabio Fognini batte Opelka : “Ho giocato bene e ho meritato - punto importante per l’Italia” : Fabio Fognini ha sconfitto Reilly Opelka in tre set e ha così regalato all’Italia il primo punto nella sfida contro gli USA valida per la Coppa Davis. L’azzurro si è reso protagonista di un match strepitoso contro il bombardiere americano ed è riuscito a imporsi piazzando un micidiale break nella terza frazione di gioco in un momento cruciale dell’intera contesa. La nostra Nazionale ora conduce 1-0 e mantiene vivo il sogno di ...

Coppa Davis 2019 : Italia-Canada 0-1 - Vasek Pospisil - sostituto di Felix Auger-Aliassime - batte in due set Fabio Fognini : Nella prima sfida del gruppo F delle Finali di Coppa Davis 2019 tra Italia e Canada il numero 150 del mondo Vasek Pospisil, schierato all’ultimo momento da capitan Frank Dancevic per sostituire Felix Auger-Aliassime, fermato da un problema alla caviglia, ha battuto nel primo singolare Fabio Fognini col punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 48 minuti di gioco. Il primo a subire il break è Fognini, che nel quarto game commette uno dietro l’altro due ...

LIVE Italia-Canada - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Pospisil batte un brutto Fognini - ora ci si affida a Berrettini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui! Fognini perde il primo incontro di questa Coppa Davis 2019 contro Pospisil: 6-7 (5) 5-7 lo score per il canadese. Fognini deludente e situazione di vantaggio per il Canada. 40-15 Stecca il dritto Fognini e due match-point per il canadese. 30-15 Altro ace centrale del canadese. 15-15 Ace esterno di Pospisil. 0-15 Perde il primo punto il canadese, con il dritto. C’è il break! ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini supera il primo turno battendo agevolmente Alexei Popyrin : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea Fabio Fognini ha battuto nettamente il giovane australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-4. Nel terzo gioco del primo set Popyrin perde il servizio sbagliando a rete sulla seconda palla break a disposizione di Fognini dopo essere stato avanti per 40-0, il NextGen australiano di chiare origini russe perde ancora la battuta nel settimo gioco e il 32enne ligure di Arma di Taggia chiude il primo ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini batte anche Khachanov e vola ai quarti. Il sogno delle ATP Finals continua : “Fabio Fognini is magic“. L’azzurro continua il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo il n.9 del mondo Karen Khachanov, che lo aveva sconfitto a Pechino nell’ultimo confronto, con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match ben giocato da Fabio dal punto di vista tecnico e tattico, al cospetto di un Khachanov decisamente falloso (44 errori non forzati). Con questo risultato, ...

ATP Shanghai – Zverev - che sofferenza contro Chardy! Khachanov batte Fritz e prenota Fognini : Alexander Zverev e Karen Khachanov staccano il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tedesco supera Chardy e aspetta Rublev, il russo batte Fritz e prenota Fognini Doppio successo per due top 10 impegnati nei sedicesimi di Shanghai, giocatisi nella mattinata italiana. Alexander Zverev soffre e vince contro Jeremy Chardy, accedendo agli ottavi grazie a due tie-break: il primo si protrae fino al 15-13 per quasi un’ora ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : risultati di martedì 8 ottobre. Medvedev vince facile - Berrettini travolgente - Fognini batte Murray - bene Federer : Al Masters 1000 di Shanghai, oltre ai match di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Roger Federer, si sono disputati sette incontri di primo e quattro di secondo turno sul cemento della megalopoli cinese. La cronaca del match di Matteo Berrettini – La cronaca del match di Fabio Fognini La cronaca del match di Roger Federer Vittoria molto facile sul britannico Cameron Norrie per il russo finalista agli ultimi US Open Daniil Medvedev, testa di ...