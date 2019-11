Conte | da Salvini sovranismo da operetta

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Era al tavolo a sua insaputa». La replica : «Il premier mente» : Dall'assemblea dell'Anci di Arezzo Giuseppe Conte torna a "pungere" Matteo Salvini: «Oggi abbiamo scoperto che c'è un negoziato che è da un anno in corso: il...

Riforma Fondo salva-Stati - Conte : “Sul Mes delirio collettivo - opposizione di Salvini è da operetta” : Il premier Conte torna a parlare degli scontri nel governo per la Riforma del Meccanismo europeo di stabilità e rimanda al mittente le accuse di Salvini: "Oggi ci si meraviglia e lo stesso partito che partecipava a vertici di maggioranza sul tema scopre l'esistenza del Mes e grida allo scandalo: questo è un atteggiamento irresponsabile".Continua a leggere

Fondo salva-Stati - Conte : “Salvini grida allo scandalo ma era informato su tutto. È irresponsabile - sovranismo da operetta” : “Ora Matteo Salvini grida allo scandalo, ma il negoziato va avanti da un anno e lui era al governo. Fino a qualche mese fa partecipava ai tavoli in cui si discuteva di Mes (Meccanismo europeo di stabilità, ndr), coi vertici della Lega abbiamo fatto quattro riunioni sul tema. È un atteggiamento irresponsabile, il suo è un sovranismo da operetta“. Sono le parole che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riserva al leader del ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Fondo salva-Stati - Salvini : “Se Conte lo ha reso un ‘ammazza-Stati’ è alto tradimento”. Palazzo Chigi : “Studi prima di diffondere falsità” : “Vorrei chiedere a Giuseppe Conte se nei mesi passati ha firmato, magari di nascosto o di notte, un accordo in Unione europea per cambiare il Mes (Meccanismo europeo di stabilità, ndr) e cioè il Fondo salva-Stati in Fondo ammazza-Stati, chi ha voglia chieda Conte se, senza autorizzazione del Parlamento e ovviamente della Lega, ha dato l’ok dell’Italia e sarebbe alto tradimento. Se qualcuno lo ha fatto lo dica prima che sia tardi e si ponga ...

Salvini e Meloni attaccano Conte : “complotti e tradimento” sulla riforma europea del Mes : "Se qualcuno ci infila in questa gabbia del Mes, i titoli di Stato rischiano di valere sempre meno. Se qualcuno ha firmato all'oscuro del popolo e del Parlamento lo dica adesso, altrimenti sarà alto tradimento e per i traditori in pace e guerra il posto giusto è la galera": durissime le parole di Matteo Salvini, che ha accusato Giuseppe Conte di aver ratificato la riforma sul Meccanismo di stabilità europeo senza aver informato il Parlamento. ...