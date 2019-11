Umberto I | domani presentazione campagna ‘Stop The Bleed’

Fonte : romadailynews

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma – Mercoledi’ 20 novembre, presso l’Aula Magna della I Clinica Medica dell’azienda ospedaliero-universitaria PoliclinicoI, a Roma, verra’ presentata laStop the bleed Italy, durante la quale sara’ offerto a tutti i presenti un corso dimostrativo su come intervenire per controllare un’emorragia ed aiutare la vittima in attesa dei soccorsi. La, promossa dalla Societa’ Italiana di Chirurgia d’Urgenza e Trauma (Sicut), insieme al Capitolo Italiano dell’American College of Surgeons, intende sensibilizzare e formare i cittadini in modo che chiunque si trovi ad assistere a un evento traumatico possa intervenire, con semplici mosse. Le emorragie dovute a trauma, di qualunque natura, rappresentano la principale causa delle morti evitabili, pari al 40% delle morti immediate. Si stima che il tempo medio per ...

matsuteia : RT @wordsandmore1: Dal 20 novembre 2019 al 1 dicembre 2019 presso l'Argot Studio di Roma va in scena “Molto prima di domani”, scritto e dir… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Dal 20 novembre 2019 al 1 dicembre 2019 presso l'Argot Studio di Roma va in scena “Molto prima di domani”, scritto e dir… - wordsandmore1 : Dal 20 novembre 2019 al 1 dicembre 2019 presso l'Argot Studio di Roma va in scena “Molto prima di domani”, scritto… -