Tir in fiamme in A10 | 32 intossicati in galleria

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Questa mattina, intorno alle 10, un Tir ha preso fuoco all’interno dellaFornaci sull’autostrada A10 tra Spotorno e Savona: 32 persone sono rimaste intossicate. Denso fumo nero ha invaso ladove gli automobilisti sono rimasti intrappolati. Le persone intossicate sono state portate negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure: molte di queste si trovavano a bordo di un autobus subito dietro il Tir. Il conducente del mezzo pesante è illeso. L'articolo Tir inin A10: 32inMeteo Web.

