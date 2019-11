Roma | Centocelle senza pace | negozi sotto attacco | torna l' ipotesi racket

Roma - a fuoco un altro locale a Centocelle. Il proprietario del Baraka Bistrot : “Questa cosa è più grande di me” : Un altro locale incendiato a Centocelle. Questa volta è toccato al Baraka Bistrot , in via dei Ciclamini, a due passi dal centro sociale Forte Prenestino e a La Pecora Elettrica, la libreria- Bistrot che è stata colpita, sempre con un incendio doloso, appena tre giorni fa. “Abbiamo chiuso verso le 3 ieri notte e alle 4 l’allarme ci ha chiamato” ha affermato il proprietario Marco Nacchia che aveva rilevato il locale solo a ...

Centocelle - Casu : attacco inaccettabile - ferita per tutti i Romani : Roma – “Là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini.” H. Heine Alla vigilia della riapertura un nuovo attacco alla Pecora elettrica. È inaccettabile. Tutte le istituzioni agiscano subito per punire i responsabili. Chi brucia un luogo di incontro e cultura ferisce non solo Centocelle ma tutti i romani. Così, su Twitter, il segretario del PD Roma Andrea Casu. L'articolo Centocelle, Casu: attacco ...