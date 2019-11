NBA – Luka Doncic da record | è sua la seconda tripla doppia da 40 punti più ‘giovane’

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 20 novembre 2019)firma un preziosocontro gli Spurs: il playamaker dei Mavericks mette a segno lada 40più giovane della storiaè un predestinato, chi lo ha ammirato in Europa ne aveva già il sentore, chi lo ha visto vincere il ROY all’esordio in NBA ne ha avuto la conferma. Le sue prestazioni e il suo talento garantiscono per un roseo futuro. Contro i San Antonio Spurs è arrivata l’ennesima conferma: 42, 11 rimbalzi e 12 assist per unadaè infatti diventato il secondo giocatore più giovane della storia NBA a realizzare unada almeno 40. Prima di lui solo LeBron James che il 9 aprile 2005 mise a referto 40, 10 rimbalzi e 10 assist in Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks.L'articolo NBA –da: è sua lada 40piùdella ...

