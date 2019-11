Maratona Firenze 2019 | data | programma | orari e tv Il percorso ai raggi X

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Domenica 24 novembre (partenza alle ore 08.30) si correrà ladi, la 42 km nel capoluogo toscano è una delle più partecipate in Italia e come sempre si preannuncia particolarmente selettiva e appassionante. La speranza è che il meteo sia clemente con i podisti che si cimenteranno in questa prova vista la tanta pioggia che ha generato diversi problemi e ingrossato il fiume Arno negli ultimi giorni. Circa 10000 podisti, tra amatori e professionisti, si impegneranno nelladiche partirà e arriverà nel cuore della città ovvero in Piazza Duomo. Si passerà per Fortezza da Basso, ci si dirigerà poi verso il Parco delle Cascine e si fiancheggerà il fiume Arno per tutta la parte centrale della corsa transitando per Ponte della Vittoria, Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce dove è posta la “mezza”. Si andrà poi verso lo Stadio Comunale prima di tornare ...

marinabrizzi : Firenze Marathon 2019: percorso e mappa della maratona - ReporterFirenze : Il tracciato dettagliato della corsa podistica che domenica 24 novembre attraverserà il centro e la periferia Firen… - firenzeatletica : Pronti ad entrare in clima @firenzemarathon?? Oggi inizia il countdown per la Maratona di Firenze e noi vi aspettia… -