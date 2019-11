LIVE Test MotoGP Valencia 2019 in DIRETTA | Yamaha Petronas in vetta | cadono i Marquez

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo già davanti - ottimo Morbidelli. Valentino Rossi prova soluzioni nuove nel pomeriggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Ecco le prime immagini della scivolata di Marquez RED FLAG

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Fabio Quartararo davanti - bandiera rossa per una caduta di Marquez : 13.25 Spagnolo nella ghiaia di curva 13, moto ko ma pilota illeso. Sessione sospesa 13.23 caduta DI MARC Marquez! bandiera rossa! 13.21 Ora quasi tutti i piloti si fermano ai box. Rimane fuori solamente Marquez, con Rossi che procede su tempi alti. 13.19 Di nuovo in pista Rossi, mentre Dovizioso si ferma ai box 13.16 Ancora un buon ritmo per Quartararo, ma Dovizioso martella con 4-5 decimi dal ...

LIVE Test MotoGP Valencia 2019 in DIRETTA : dalle 14.00 la sessione pomeridiana : Il programma dei Test – La presentazione dei Test Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana della prima giornata di Test riservati alla MotoGP sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Laddove si è concluso il campionato del mondo nel fine settimana, team e piloti sono impegnati in due giorni di lavoro di capitale importanza per scoprire sin da ora i nuovi ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Fabio Quartararo comanda su Morbidelli e Marquez - Dovizioso 5° - Rossi 8° : 13.10 Di nuovo in pista Quartararo e Morbidelli e Michele Pirro 13.07 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 20 F. Quartararo 1:30.599 2 21 F. Morbidelli +0.051 3 93 M. Marquez +0.193 4 12 M. VIÑALES +0.195 5 4 A. Dovizioso +0.359 6 44 P. ESPARGARO +0.375 7 43 J. MILLER +0.531 8 46 V. Rossi +0.544 9 42 A. ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez in vetta su Vinales e Dovizioso - Rossi 11° : 12.47 Dovizioso vola con 16 millesimi al T2, 71 di distacco al T3, chiude a 166 perdendo ancora nel T4! 1:30.958 per il romagnolo 12.45 Dovizioso arriva al T3 con 445 millesimi, non migliora per un decimo circa, quindi riparte e piazza il record nel T1! Rossi 513 al T1 12.43 Ancora un buon giro per Dovizioso che chiude a circa 8 decimi da Marquez, riecco anche Valentino Rossi! 12.41 Uno ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez in vetta - Dovizioso 6° e Valentino Rossi 10° : 11.58: Valentino Rossi esce con la moto con aggiornamenti 2020. 11.56: BANDIERA VERDE!!! Si torna a girare. 11.55: I commissari di pista stanno lavorando alacremente per pulire la pista nella zona "incriminata", tra curva-8 e curva-9. 11.53: ATTENZIONE BANDIERA ROSSA!!! I pezzi dell'Aprilia di Smith hanno portato a questa decisione della Direzione Gara. 11.51: Molto buono il ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi 6° - caduta per Alex Marquez : 11.35: Di seguito l'ordine dei tempi: 1 93 M. Marquez 1:30.792 2 12 M. VIÑALES +0.002 3 21 F. MORBIDELLI +0.578 4 44 P. ESPARGARO +0.655 5 36 J. MIR +0.826 6 46 V. Rossi +0.860 7 27 I. LECUONA +1.380 8 41 A. ESPARGARO +2.103 9 35 C. CRUTCHLOW +2.483 10 6 S. BRADL +2.735 11.33: Franco ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez al comando della sessione - caduta per Alex Marquez con la Honda 2019 : 11.22: Di seguito l'ordine dei tempi: 1 93 M. Marquez 1:30.792 2 44 P. ESPARGARO +0.655 3 36 J. MIR +0.976 4 27 I. LECUONA +1.380 5 35 C. CRUTCHLOW +2.483 6 6 S. BRADL +2.735 7 73 A. Marquez +4.630 8 17 K. ABRAHAM +5.229 9 33 B. BINDER +5.273 10 53 T. RABAT +5.863 11.20: Attenzione! ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Pol Espargaró comanda la sessione - Alex Marquez in pista con la Honda 2019 : 11.10: Nel frattempo, colpiscono le novità in Yamaha: nuovo telaio per la M1 e anche il motore avrà diversi aspetti innovativi soprattutto dal punto di vista dell'elettronica. 11.07: Alex Marquez in pista con la Honda, versione "datata". 11.05: Mir si migliora e si porta a 0″765 da Pol Espargaro, rimanendo però sempre in terza posizione. 11.03: Primo giro cronometrato ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : solo Bradl con un tempo - non si gira per le basse temperature : 10.52: Tra le attrazioni di questo Test, la nuova coppia Binder-Espargaro di KTM New number, new adventure for @BradBinder_41! �3? And a new team-mate for @polespargaro! LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : solo Bradl in pista al momento! Alex Marquez gira con la Honda 2019 : 10.32: Bradl è rientrato ai box ed è tornato il silenzio a Valencia. 10.31: 1'34″497 per Bradl che, fino ad ora, ha completato 6 giri con la nuova Honda. 10.29: 1'34″534 per il tedesco della Honda che abbassa ancora il suo riferimento. 10.27: 1'35″444 per Bradl che abbassa ancora una volta il proprio crono di riferimento e lavora per acquisire informazioni ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la prima giornata! Valentino Rossi in cerca di risposte dalla Yamaha 2020 : 10.05: In KTM ci sarà anche una vecchia conoscenza, ovvero Dani Pedrosa, nelle vesti di collaudatore. Look who's joining us for the #ValenciaTest! LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : tra poco scatta la prima giornata! Valentino Rossi in cerca di risposte dalla Yamaha 2020 : 9.49: Come detto anche per Ducati, per la casa giapponese ci sarà un grande sforzo perché probabilmente Fabio Quartararo e Franco Morbidelli del Team Petronas avranno a disposizione il nuovo modello. What an unforgettable 2019 season finale at the #ValenciaGP LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : si provano le moto in versione 2020! Attesa per Valentino Rossi - Ducati per rinascere : Il programma dei Test – La presentazione dei Test Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test di motoGP a Valancia (Spagna). Sul tracciato "Ricardo Tormo" avrà inizio una due-giorni di prove molto importanti per deliberare il nuovo materiale sulle moto 2020 e i team avranno necessità di acquisire informazioni e, nello stesso tempo, i piloti dovranno ...