“L’esempio più becero” Bufera contro Barbara D’Urso L’ex tronista di UeD è un fiume in

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Furibonda lite tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria ieri sera a ‘Live – Non è la’. Il critico d’arte, che qualche tempo associò l’ex parlamentare alla prostituzione, in studio non ha smentito la dichiarazione, suscitando la reazione di Vladimir che spiega: “Quando ho sentito questa frase ci sono rimasta, perché era completamente fuori contesto, poi però mi sono ricordata come ci siamo conosciuti. Erano gli anni 90, ero uscita da un locale, ero sul ponte Casilino, a due metri da casa. Si ferma questa grande macchina, vetri oscurati, scende il finestrino e vedo Sgarbi che mi invita a salire in macchina. Oltre a te c’era Eleonoire Casalegno (che conferma ndr). Se ricordo che lui ci portò prima su un set cinematografico poi abbiamo visto Roma notturna. Probabilmente Vittorio non ricorda bene e ha pensato che in quel momento mi stava ...

Radio1Rai : ??@MarroneEmma a @musiclub_radio1: 'Essere donna oggi è difficile in qualsiasi ambiente. L’esempio più forte che abb… - garethjax : RT @DarioBressanini: L'Ordine Nazionale dei Biologi sul suo sito prende ad esempio di 'adulterazioni fatte su prodotti alimentari di consum… - SafinumNerf : @bisanzio72 @RVenieri @ayurbea @Camillamariani4 @catenaaurea66 @giontonon @LaMentegatta @linda_nataloni… -