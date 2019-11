Inondazioni in Somalia | ONU | 547mila persone colpite | 17 morti

Onu : 17 morti per Inondazioni Somalia : 4.39 Più di 547mila persone sono state colpite dalle inondazioni in Somalia, dove in 370mila sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Lo rende noto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha), precisando che almeno 17 persone sono morte a causa delle inondazioni recenti. "Fattorie, infrastrutture e strade sono state distrutte, mentre nelle zone più colpite mancano i mezzi di sussistenza", ...

Allarme Unicef : "A rischio dopo Inondazioni 490mila bambini in Sud Sudan e 200mila in Somalia" : L'Unicef ha lanciato un appello di emergenza di 10 milioni di dollari per rispondere ai bisogni immediati dei bambini colpiti dalle inondazioni in Sud Sudan: nel Paese 490mila bambini hanno urgente bisogno di assistenza. Circa 200mila bambini sono stati colpiti da gravi inondazioni anche in Somalia.