Berlino | arrestato siriano | stava per commettere una strage | aveva comprato il materiale

Berlino - arrestato 37enne sospettato di terrorismo : cercava informazioni online su come costruire una bomba : È stato arrestato con l’accusa di terrorismo e nel suo appartamento hanno trovato fucili d’assalto, mitra e altre armi da fuoco. È così finito in manette a Berlino un siriano di 37 anni che, secondo i primi accertamenti, ha cercato e scambiato informazioni su internet su come costruire una bomba. online, secondo quanto riferiscono i media locali, ha anche comprato una soluzione di acetone e acqua ossigenata, entrambi necessari per la ...