Ambiente | un mare di rifiuti a mille metri di profondità al centro dello Stretto

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Dal reportage di Martino Seniga, testimonianze di Francesco L.Chiocci, prof. di biologia marina persso l’Università La Sapienza di Roma, Martina Pierdomenico, naturalista e ricercatrice CNR, Frine Cardona, biologa marina università di Bari: “I ricercatori del CNR e della facoltà di geologia dell’Università degli studi di Roma, hanno scoperto un’immensa discarica sottomarina che si sviluppa fino adial. Le immagini, riprese con un Rover sottomarino, mostrano, per la prima volta la contaminazione di un ecosistema di grande. Al momento non è possibile ipotizzare le conseguenze a breve e lungo termine di questa nuova contaminazione conumani del fondo del, ma, come documenta il reportage di Martino Seniga, la situazione è destinata a peggiorare perché le fiudi Reggio e Messina e i canali che scendono nello ...

