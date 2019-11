Tumore alla prostata | sintomi | prevenzione | cura

Scozia - scopre di avere un Tumore al seno grazie alla visita in un museo : Bal Gil ha saputo che qualcosa non andava dopo essere passata in una stanza con una fotocamera termica, che ha segnalato un cancro allo stadio iniziale. La donna ha scritto una lettera di ringraziamento: "Senza quella macchina non avrei saputo niente". Una normalissima visita al museo ha permesso la scoperta di un tumore al seno. La storia a lieto fine, che sembra incredibile, viene dalla Scozia, dove una donna ha scoperto di avere il cancro ...

La Pallacanestro Trieste cambia nome per salutare la piccola Sveva - 8 anni - morta per Tumore : Sul Corriere della Sera la storia della piccola Sveva Piattelli, di Trieste, strappata alla vita troppo presto, a soli 8 anni, dal male più brutto che esista. Il tumore. Per ricordarla e manifestarle l’affetto di tutta la città e del basket che Sveva amava tanto, la squadra della “Pallacanestro Trieste”, ieri, per un solo giorno, ha cambiato nome. Nell’incontro casalingo di serie A contro la Germani Brescia, ha deciso di ...

Eddie Van Halen lotta ancora contro il Tumore alla lingua. La colpa sarebbe del plettro : Eddie Van Halen da quasi 20 anni combatte contro un tumore alla lingua, che il cantante non riesce a debellare. Oggi a 64 anni e si divide tra gli Stati Uniti, dove da sempre vive e lavora, e la Germania, dove invece è in cura per debellare definitivamente le metastasi del tumore. Già nel 2000, a Eddie Van Helen fu asportata una parte della lingua. Senza un terzo di lingua, i medici dopo due anni dall'intervento gli dissero che l'operazione, ...

La fecondazione assistita aumenta il rischio di Tumore alla prostata : Gli uomini che ricorrono alla fecondazione assistita hanno un rischio maggiore, fino al 64% in più, di avere un tumore alla prostata. Lo afferma uno studio dell’universita’ di Stanford pubblicato dalla rivista Bmj. I ricercatori hanno analizzati i dati di 1,2 milioni di padri svedesi, tra cui circa 36mila avevano concepito grazie alla fecondazione assistita. Rispetto a chi aveva concepito naturalmente, gli uomini che erano ricorsi ...

Tumore alla prostata : ecco l’alimento che ne riduce il rischio : Mangiare funghi riduce il rischio di avere un Tumore alla prostata. A dirlo è uno studio giapponese della Tohoku University che è stato pubblicato sull’International Journal of Cancer. L’analisi è stata condotta su poco più di 36.000 persone tra i 40 e i 79 anni. I risultati del loro consumo regolare sono stati particolarmente significativi tra gli uomini con più di 50 anni e in quelli la cui dieta consisteva principalmente in carne ...

Tumore alla prostata : nuovo metodo diagnostico potrebbe sostituire la biopsia : Un nuovo Test ideato nei laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità, potrebbe essere in grado di diagnosticare il Tumore alla prostata senza ricorrere alla biopsia. Il metodo, i cui risultati sono stati pubblicati su Cancers è stato messo a punto grazie a uno studio clinico prospettico frutto di una collaborazione con l’Unità di Neuroimmunologia dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia e con il Dipartimento di Scienze Urologiche del ...

Tumore alla prostata - il test non è sempre affidabile : "Livelli bassi non sono necessariamente rassicuranti" : Il Psa è il test del sangue che misura l’antigene prostatico specifico. Valori elevati nell’esito di tale esame provano la presenza di un disturbo della ghiandola prostatica. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Internal Medicine, condotto su più di 80mila uomini, dimostra

La dieta giapponese contro il Tumore alla prostata : Il tumore alla prostata, secondo alcune recenti ricerche, avrebbe un’incidenza maggiore nei Paesi dell’Occidente, mentre in Giappone i numeri diminuiscono in modo sorprendente, passando ad un’incidenza del 10%. Uno studio pubblicato su “Biology and Reproduction” ha dimostrato i benefici della “dieta giapponese” nella prevenzione del cancro alla prostata, perché favorirebbe la produzione di una molecola ...

Dentro un uomo cresce un Tumore a forma di palla che i medici definiscono alieno : Un uomo, Josh Abken un giorno ha iniziato ad avvertire dei dolori persistenti alla schiena. Sulle prime non ci ha fatto molto caso ma il dolore, invece che diminuire, aumentava non dandogli tregua. All’inizio l’uomo ha sottovalutato la cosa preso dai suoi impegni ma poi è diventato indispensabile andare da un dottore che , dopo avergli fatto eseguire una serie di accertamenti, ha visto che l’uomo aveva un tumore che negli anni si era calcificato ...

Elton John e il cancro alla prostata/ "Tumore e infezione - mi diedero 24 ore di vita" : Elton John, cancro alla prostata: la rivelazione del cantautore nella sua biografia. "Tumore e infezione, mi diedero 24 ore di vita". E cosa fece? Pregò...

Tumore dell’ovaio - i campanelli d’allarme per una diagnosi precoce : Le statistiche dicono che il Tumore dell’ovaio colpisce circa 5000 donne l’anno. E purtroppo, ancora troppo spesso è difficile giungere alla diagnosi precoce, che rappresenta lo strumento ottimale per affrontare al meglio la malattia. campanelli d’allarme e diagnosi precoce Il Tumore dell’ovaio, infatti, ha una caratteristica: è tremendamente “bravo” a nascondersi, soprattutto nelle fasi iniziali. I pochi segni in qualche modo ...

Tumore alla vescica : “Primi risultati dall’immunoterapia più la chemio” : “Negli ultimi anni c’è stato un grande fervore della ricerca: anche contro il Tumore della vescica si sta delineando un approccio sempre più personalizzato”. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Sergio Bracarda, direttore dell’Oncologia medica dell’ospedale Santa Maria di Terni, commentando i primi risultati positivi sull’immunoterapia nel carcinoma della vescica in fase avanzata, illustrati oggi a ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith e il Tumore : "Attendo il verdetto" - l'ultima sfida della giudice : Carolyn Smith, la tostissima giurata di Ballando con le stelle ammalata di tumore, scrive ai suoi fan. “Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati, mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof Paolo Marchetti", scrive sui social, "so

Aglio e cipolla nel soffritto previene Tumore alla mammella? : Il soffritto di Aglio e cipolla previene il tumore alla mammella? Ecco cosa rivela lo studio condotto su 800 donne