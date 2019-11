Sicilia | inchiesta sull’armatore Morace | l’ex governatore Crocetta a giudizio per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il gup di Palermo ha rinviato acon l’accusa di corruzioneno Rosario. Il procedimento nasce dall’sull’armatore trapanese Ettore, il patron della Ustica Lines – poi diventata Liberty Lines, incaricata dei servizi di collegamento con le isole minori – considerato dall’accusa il creatore di un vero e proprio sistema di corruzione che prevedeva soldi, rolex, borse e altri regali ai politici. Il giudice si è dichiarato incompetente per territorio per tutti gli altri imputati tra cui l’ex sottosegretaria Simona Vicari, anche lei indagata per corruzione. Ha rimandato gli atti alla Procura perché li trasmetta a Trapani, sede, secondo il magistrato, competente sulla vicenda.comparirà a febbraio davanti al tribunale di Palermo insieme a Ettore, che è stato rinviato aper questa ...

