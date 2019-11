Maltempo | treno deraglia in Alto Adige | val Pusteria isolata a causa di una frana

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Unto adi unache ha completamente isolato la zona. La Val Pusterla in Trentinoè attualmentedi unache, nei pressi di Rio Pustreria, ha provocato ilmento di un. Il sindaco di San Lorenzo di Sebato, in provincia di Bolzano, Martin Ausserdorfer, con un messaggio su Facebook invita i concittadini: “Restate a casa”. La funivia del Colle, nel frattempo, è fuori servizio per problemi tecniciti dal. Ieri unaaveva parzialmente invaso il parcheggio della stazione a valle, questa notte i vigili del fuoco di Bolzano sono dovuti nuovamente intervenire per acqua che si accumulava nella sala macchine dell’impianto. Anche la strada attualmente è interrotta e il Colle risulta temporaneamente isolato. In mattinata – informano i vigili del fuoco di Bolzano – dovrebbe però tornare in ...

