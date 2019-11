Ius Soli | Meloni | “Ius culturae? Zingaretti getta la maschera | bambini usati come scudo

Zingaretti parla di Ius Soli - M5S non avrebbe gradito : 'Mezzo Paese è sott'acqua' : Non è un momento facile per l'Italia. Il maltempo che ha investito la penisola ha generato danni e toccherà alla politica attivarsi affinché si possa fronteggiare la situazione e riparare dove sarà necessario farlo con interventi mirati. Secondo quanto rivela Il Fatto Quotidiano il Movimento Cinque Stelle avrebbe manifestato sconcerto per l'attenzione data, in una fase così delicata, da Nicola Zingaretti al tema dello 'ius soli'. Considerato ...

Governo - Di Maio : “Il maltempo flagella l’Italia e Zingaretti parla di Ius Soli? Sono sconcertato - basta slogan” : “Col maltempo che flagella l’Italia, il futuro di undicimila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, da Salerno, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell’agenda parlamentare lo Ius Soli. “Siamo al Governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale”, ha detto Di Maio. L'articolo ...

Il Pd ci prova - svolta a sinistra di Zingaretti : “Ius Soli subito e via i decreti sicurezza” : Il segretario cerca di dettare un’agenda. Gori tra le poche voci critiche: non possiamo essere solo il partito di pensionati e dipendenti pubblici

Rissa nel governo - Zingaretti stop ai decreti sicurezza e avanti con Ius Soli - Di Maio “Con mezza Italia sott’acqua - la crisi dell’Ilva - il Pd pensa allo Ius Soli - sono sconcertato” : Più giorni passano e i rapporti tra il Pd e il M5S diventano effervescenti. Le parole ad effetto pronunciata da Zingaretti sul palco di Bologna all’iniziativa “Tutta un’altra storia” non sono per nulla piaciute al M5S. In particolare al capo politico del M5S non è piaciuto che con la situazione critica nella quale si trova l’Italia per le inondazioni che stanno colpendo da nord a sud e con la crisi dell’Ilva che potrebbe costare il ...

Zingaretti : "PD resta il pilastro della risposta alla destra - approveremo Ius culturae e Ius soli" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti da Bologna, nell’ultimo dei tre giorni di convention del partito, ammette che la coabitazione di governo tra dem e 5 Stelle non attraversa il suo periodo migliore: "Stiamo vivendo una difficile esperienza di governo, ma ribadiamo la scelta di sperimentare le alleanze".A chi nel partito si scaglia contro l'accordo storico con il M5S, Zingaretti replica dicendo che "non si governa tra ...

Zingaretti : “Da Pd serietà - no bandierine”. E il governo continua a litigare - ora è scontro su Ius soli : E' successo raramente di vedere Nicola Zingaretti alzare il tono della voce, accalorarsi. Lo fa alla chiusura della tre giorni del Pd a Bologna per difendere l'identità del partito, il suo essere "utile" al Paese, al servizio per un "riscatto" dagli "umori neri" che ne stanno inquinando la vita o, per dirla con le parole di Gentiloni, in difesa di quella "democrazia liberale che è la vera posta del gioco". "Ci vuole serietà se vogliamo cambiare ...

Ius Soli - Giurgia Meloni : “Faremo barricate in Parlamento contro la folle proposta anti-italiana” : "Lo avevano chiamato Ius culturae, avevano detto che volevano occuparsi dei minori, ma i bambini sono usati come scudo umano, come pretesto per regalare la cittadinanza a tutti": così Giorgia Meloni afferma che il suo partito, Fratelli d'Italia, si batterà contro la proposta del Partito democratico sullo Ius soli.Continua a leggere

Zingaretti : "Pd resta il pilastro della risposta alla destra - approveremo Ius culturae e Ius soli" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti da Bologna, nell’ultimo dei tre giorni di convention del partito, ammette che la coabitazione di governo tra dem e 5 Stelle non attraversa il suo periodo migliore: "Stiamo vivendo una difficile esperienza di governo, ma ribadiamo la scelta di sperimentare le alleanze".A chi nel partito si scaglia contro l'accordo storico con il M5S, Zingaretti replica dicendo che "non si governa tra ...

Zingaretti chiede lo Ius Soli : «Nuova agenda di governo». Gelo Di Maio. Nuovo statuto dem : Nicola Zingaretti sposta il Pd più a sinistra rilanciando sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e proponendo una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco...

Zingaretti chiede Ius Soli e ius culturae : «Nuova agenda di governo». Di Maio «sconcertato» : Nicola Zingaretti sposta il Pd più a sinistra rilanciando sullo ius soli e sulla modifica dei decreti sicurezza e proponendo una nuova agenda di governo, compreso anche un fisco...

Di Maio è "sconcertato" dal rilancio del Pd sullo Ius soli : "Abbiamo un'Italia sotto l'acqua, da nord a sud ci sono richieste di stato d'emergenza, c'è una multinazionale che sta mettendo in discussione 10500 lavoratori a Taranto. Io sono sconcertato...". Lo ha detto il capo politico M5s, Luigi Di Maio, al suo arrivo a Salerno, rispondendo alle domande dei cronisti sulle parole di Zingaretti che oggi ha rilanciato il tema dello ius soli. "In questo momento i cittadini ci chiedono di affrontare ...

Di Maio attacca Zingaretti : “Con mezzo Paese sott’acqua uno pensa allo Ius Soli? Siamo sconcertati” : C’è mezzo Paese sott’acqua e uno pensa allo ius Soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. PenSiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare": così Luigi Di Maio risponde al segretario dem Nicola Zingaretti che aveva introdotto lo ius soli in agenda parlamentare.Continua a leggere

Di Maio : Ius soli? Sono sconcertato : 18.43 "Col maltempo che flagella l'Italia, il futuro di 11mila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io Sono sconcertato". Lo ha detto Di Maio,M5S, commentando la proposta del segretario Dem Nicola Zingaretti di inserire nell'agenda parlamentare lo ius soli. "Siamo al governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale", aggiunge. Per quanto riguarda i decreti sicurezza "nel programma di governo ...

Luigi di Maio e Zingaretti - volano stracci. Il Pd rilancia lo Ius Soli - il M5s è "sconcertato" : Nicola Zingaretti ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. "Lavoriamo per una nuova agenda di Governo che rispetti gli accordi di programma e vicino ai bisogni delle persone. Vogliamo: riaccendere l'economia per creare lavoro; rilancio degli investimenti a cominciare da quelli verdi; pa