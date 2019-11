Cena a sorpresa tra Conte e gestori ‘Pecora Elettrica’ e ‘Baraka bistrot’

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – Visita adi Giuseppeieri sera a Centocelle. Sugli incendi dolosi che hanno colpito diversi locali nelle scorse settimane scende in campo il presidente del Consiglio.ha radunato attorno ad un tavolo i proprietari de ‘La Pecora elettrica’ e del ‘Baraka bistrot’, distrutti da alcuni roghi nelle scorse settimane in via delle Palme e in via dei Ciclamini, su cui indaga la Procura. Una“improvvisata”, che si e’ tenuta in un ristorante di Centocelle, da ‘Dante’, non lontano dai locali incendiati. Un faccia a faccia senza telecamere e fotografi, voluto dal Primo ministro che ha assicurato il pieno supporto del Presidente del Consiglio a Danilo e Alessandra de ‘La Pecora elettrica’ e a Marco Nacchia del ‘Baraka bistrot’. “Ieri sera erano le 20 circa, ero in strada – ...

