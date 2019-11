3 iniziative per Accetto Miracoli di Tiziano Ferro | il desiderio Spotify | le copie

Il nuovo Samsung Customer Service di Milano apre le porte : le iniziative previste e gli orari di apertura : Il punto di riferimento per i clienti del marchio sudcoreano residenti in zona è stato rinnovato sia nella forma che nella sostanza L'articolo Il nuovo Samsung Customer Service di Milano apre le porte: le iniziative previste e gli orari di apertura proviene da TuttoAndroid.

Bordoni : nuova riunione del coordinamento per organizzare iniziative Municipio X : Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, in merito alla nuova riunione del coordinamento per organizzare le prossime iniziative del Municipio X: Ha preso il via oggi da Ostia il primo di tutta una serie di incontri con l’organizzazione territoriale di Forza Italia per affrontare le varie problematiche che investono i cittadini di tante zone periferiche di Roma. Si è iniziato con il sopralluogo a Via ...

L'oroscopo settimanale fino al 3novembre e classifica : iniziative per Toro - bene Bilancia : L'oroscopo settimanale dal 28 ottobre al 3 novembre apre le porte a giornate importanti, avvincenti e piene di cose da fare. Con la Luna crescente, le cose appariranno più limpide che mai. Qualcuno si sentirà fortemente ispirato, infatti, in questa fase lunare crescono le ambizioni ed anche i sentimenti risultano intensi. Non mancheranno feste, visite inaspettate e scintille d'amore. Chi più e chi meno, tutti avranno un bel po' di faccende da ...

Via dei Fori Imperiali - Campidoglio vieta iniziative popolari : Roma – Il Campidoglio vieta la realizzazione di iniziative popolari in Via dei Fori Imperiali. Legambiente “Il cuore di Roma viene negato ad associazioni e cittadini. L’amministrazione, incapace di curare la qualità della città e la qualità della vita degli abitanti, impedisce alle associazioni e ai comitati di fare il loro lavoro e il volontariato teso e indispensabile a tutto ciò” Nelle scorse settimane Legambiente Lazio, aveva chiesto ...

Milano - al via la Settimana della salute mentale : iniziative per sensibilizzare sul disagio : Conoscere per non avere paura. Superare lo stigma che ancora oggi accompagna spesso il disagio psichico, informando, facendo sensibilizzazione e coinvolgendo pazienti, operatori e cittadini, è l’obiettivo della Settimana della salute mentale (5-13 ottobre) organizzata in occasione della Giornata mondiale dedicata (10 ottobre) dal Comune di Milano, in collaborazione con il Municipio 1, le associazioni del Terzo settore e i Dipartimenti di ...

Raffaello Sanzio e i 500 anni dalla morte : tutte le iniziative per il 2020 : Da Urbino - città natale di Raffaello Sanzio - a Milano e fino in Umbria si moltiplicano le iniziative volte a celebrare l'arte del grande artista rinascimentale per il Cinquecentenario della morte. Il 2020 sarà l'anno Raffaellesco, che attraverserà l'Italia da Nord a Sud, dopo il grande successo delle iniziative su Leonardo da Vinci.Continua a leggere

Borzì : Da Acli Roma sì a accoglienza - tante iniziative per Giornata Mondiale Migrante e Rifugiato : Roma – La Acli di Roma aderiscono alla 105ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che si celebrerà domenica 29 settembre 2019, con diverse iniziative a partire da una cartolina che mira a sensibilizzare sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione per rispondere all’appello del Santo Padre che invita ad nuova apertura perchè “non si tratta solo di migranti: si tratta delle nostre paure, della carità, ...

Clima : Ogci - nuove iniziative per accelerare riduzione emissioni : Roma, 23 set. (AdnKronos) – La Oil and Gas Climate Initiative (Ogci) ha annunciato oggi ulteriori iniziative per accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra e sostenere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, alla vigilia dell’evento annuale di Ogci, che si tiene oggi a New York. Innanzitutto, Ogci ha lanciato una nuova iniziativa per favorire gli investimenti di larga scala nella Ccus, uno strumento ...

Clima : Ogci - nuove iniziative per accelerare riduzione emissioni (2) : (AdnKronos) – Ogci Climate Investments, il fondo di Ogci da più di un miliardo di dollari americani, ha quasi raddoppiato il numero di investimenti in promettenti tecnologie pulite, durante il corso dell’anno. Il fondo ha adesso un totale di 15 investimenti nel suo portfolio. Climate Investments supporta attivamente le aziende in cui investe nel portare avanti i loro progetti; continua, inoltre, a cercare nuove opportunità nei ...

La Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre. iniziative e progetti per migliorare la qualità della vita : 48 nazioni, 2982 città in tutta Europa e 101 municipi italiani. Sono gli impressionanti numeri delle adesioni alla European Mobility Week, la Settimana Europea della Mobilità, in corso dal 16 al 22 settembre. Alla diciottesima edizione la Settimana Europea della Mobilità continua a crescere e riscuotere consensi. Ogni città si è dotata di un lungo calendario di Iniziative create dalle amministrazioni cittadine con il coinvolgimento della ...