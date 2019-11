Terra dei fuochi | la disperata richiesta di aiuto di Daniele | «Ho un brutto male | vado a

In Cile si terrà un referendum per rivedere la Costituzione dei tempi della dittatura di Pinochet : A seguito delle proteste antigovernative, il presidente del Senato del Cile Jaime Quintana ha annunciato che nel paese sarà organizzato un referendum per rivedere la Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet. Dopo diverse ore di negoziati in Parlamento, la

Assalto dei pirati alla nave italiana : "Urla e spari - c'era sangue a Terra" : Manila Alfano Il commando è arrivato con due barchini, due italiani feriti. Gli attacchi in aumento Nessun effetto speciale da saga cinematografica: i pirati dei Caraibi attaccano e fanno vittime. Un fenomeno che avanza e che preoccupa. Cifre con il segno più di anno in anno. L'ultimo arrembaggio ieri, un commando di sette, forse otto pirati nel Golfo del Messico contro la «Remas», una nave italiana del gruppo italiano Micoperi di ...

Da Taos Pueblo a Holbrook nella rossa Terra dei Nativi : Panorami ancestrali, dove terra e uomo sono un’unica identità. Il viaggio tra i Nativi prosegue.Attraverso, emozionandomi ad ogni milio, Texas, New Mexico, Arizona, Utah e Colorado.Qui siamo tra i Nativi che si riconoscono sotto il nome di Pueblo. Sono tantissimi.Ho incontrato gli Hopi, ai quali appartengono delle piccole tribù che hanno una propria storia, identità e addirittura lingua.Gli Hopi sono dediti al ...

Le regioni dei delta fluviali rischiano di restare senza Terra : Le regioni che ospitano i delta di molti fiumi sono minacciate e potrebbero sprofondare a causa della riduzione del flusso di sedimenti. Leggi

Pesca - WWF : passi in avanti dei Paesi mediTerranei per la salvaguardia dei coralli e degli stock ittici dell’Adriatico : La 43esima Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM) si è chiusa ieri ad Atene e dal WWF arriva un plauso all’approvazione di 8 raccomandazioni che rappresentano un passo in avanti rispetto all’emergenza dello sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche della regione. Tutte le raccomandazioni sono state proposte dalla Commissione Europea, un segnale rispetto alla mancanza di ambizione e iniziativa da parte delle altre ...

Milano - il 24 novembre si terrà un convegno dei Terrapiattisti : ci sarà anche Diego Fusaro : I terrapiattisti, ovvero coloro che credono che il nostro Pianeta non sia una sfera ma una superficie piatta, tornano a far parlare di loro. E lo fanno con l'annuncio di un convegno che si terrà il 24 novembre prossimo al The Hub Hotel di Milano: la kermesse durerà circa sette ore e mezza e si alternerà in due fasi distinte. La prima comincerà in mattinata, e andrà avanti dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00, poi ci sarà un'ora e mezza di break, ...

Esplosione dolosa in cascina - muoiono 3 pompieri. Uno dei feriti : non ricordo nulla - poi in Terra : C'e' un atto doloso dietro le esplosioni in una cascina disabitata dell'Alessandrino in cui sono morti tre vigili del fuoco e altri due sono rimasti feriti insieme a un carabiniere. Una squadra di pompieri e' intervenuta in seguito alla segnalazione di una fuga di gas a Quargnento, arrivata dopo la mezzanotte. Secondo alcuni testimoni c'era stata una piccola Esplosione che aveva causato un incendio. Mentre l'intervento era in corso, intorno ...

"Stavamo facendo un controllo - poi non ricordo nulla. Mi sono trovato in Terra" - il racconto di uno dei vigili feriti : “Stavamo facendo il primo controllo quando ad un certo punto non so cosa sia successo, non mi ricordo nulla e mi sono ritrovato in terra”. Graziano Luca Trombetta, uno dei vigili del fuoco rimasto ferito nell’esplosione avvenuta nella cascina di Quargnento, ricorda quei terribili momenti in cui sono morti tre suoi colleghi.AUDIO - ”È stato un attentato”: il racconto di un vigile del ...

Gli abitanti della Terra dei fuochi non si arrendono : Da anni sospettano di essere a rischio, o di essersi ammalati, a causa dei rifiuti tossici sepolti illegalmente intorno a loro. Ora una ricerca scientifica potrebbe provarlo. Leggi

Terra dei fuochi - a Napoli zero aggiornamenti al registro tumori. E intanto non si agisce : Vuie pazziate? A guerra nun è fernuta… nun è fernuto niente! (Eduardo De Filippo, Napoli milionaria!) I dati presentati ufficialmente, dopo sanguinose battaglie di decenni, dal registro tumori di Caserta e dalla Asl Napoli 3 sud (aggiornati al 2016) in questo mese di ottobre 2019 risultano di particolare gravità, anche perché la provincia di Caserta è la più giovane d’Italia, e per questo motivo riceve, per singolo cittadino residente, la ...

La Terra non trema : il coraggio dei contadini : a tre anni dal terremoto agricoltori ed allevatori in piazza : Domani, sabato 26 ottobre 2019, a tre anni dalle scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia gli agricoltori, gli allevatori ed i pastori delle aree terremotate di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo lasciano le campagne per raggiungere la Capitale con i propri prodotti. L’iniziativa “La terra non trema: il coraggio dei contadini” è della Coldiretti che ha voluto dedicare alla solidarietà la ricorrenza del 75esimo anno dalla propria ...

Il giallo dei cavalli morti - un altro caso nel centro di recupero di VolTerra : Salgono a 11 dall'inizio dell'anno. Due giorni fa erano stati ritrovati senza vita altri due esemplari

Terra dei fuochi - finalmente ‘siamo in guerra’. E il campo di battaglia non è solo la mia Campania : “Siamo in guerra!” dichiara oggi, finalmente, il ministro Sergio Costa alla notizia del secondo incendio in pochi mesi dell’impianto Stir di S. Nicola La Strada (Caserta) che segue di un giorno il secondo incendio dello Stir di Casalduni (Benevento). Ogni rogo enorme di questi impianti equivale a migliaia di piccoli roghi che caratterizzano ancora la nostra Terra dei fuochi e rappresentano un vero atto di guerra e di terrorismo grave, come ...

Inquinamento da rifiuti nella Terra dei Fuochi : operazione del NOE : Costa: “Ringrazio il NOE di Napoli per intensificare controlli che tolgono spazio a gestione illecita e riducono rischio roghi”Soddisfazione del ministro dell'ambiente Sergio Costa per l'operazione contro l'Inquinamento condotta dai carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Napoli ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, che rappresenta una vera emergenza per il nostro paese.Tutti sappiamo di questo dramma ambientale italiano. I roghi dei ...