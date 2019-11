Maltempo | frane e allagamenti in Emilia-Romagna | criticità per le piene dei fiumi e per

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019), strade chiuse ina causa del. La pioggia che da diverse ore sta cadendo sulla regione, con la protezione civile che ha diramato un’allerta rossa per la pianurana orientale e la costa ferrarese e arancione per il resto della regione, sta provocando danni e disagi. Isono strettamente monitorati e si stanno registrando incrementi dei livelli, dal Secchia, al Ronco, al Reno. In provincia di Bologna i vigili del fuoco hanno fatto effettuato almeno 30 interventi dalla tarda serata di ieri perdi sottopassi e scantinati, alberi pericolanti e caduta rami su case o strade. Si segnalanoin zona Ravone, nella primissima collina a ridosso di Bologna e a Loiano, sull’Appennino, in via del Pozzo. Al momento sono state chiuse la Sp 45 a Bentivoglio per il Navile e il Ponte della Bettola a Castel Guelfo per il ...

Viminale : #maltempo In due giorni più di 1.600 interventi dei #vigilidelfuoco tra #Venezia e #SudItalia, 400 solo in laguna.… - instaPressTG : #CRONACA - Maltempo a Bologna, frane e sottopassi allagati: decine di interventi dei Vigili del fuoco - La Repubbli… - lorenzocaiazzo : La pioggia fa paura: allagamenti, frane e fiumi in piena. Una famiglia evacuata. Chiusa l'A1 -