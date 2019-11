Lavoro, ancora un miraggio per laureati

Quasi seisu 10 (il 59,8%) risultano occupati a 3 anni dal titolo, 10 punti in più rispetto al 2014 malontana dalla media europea dell' 83,5%. E' quanto emerge da un rapporto Eurostat, secondo cui l'Italia risulta il Paese peggiore dopo la Grecia. La situazione èpiù difficile per chi ha solo il diploma, con appena il 48,9% ala 3 anni dal titolo a fronte del 76,5% medio in Europa. Fra le regioni, la Calabria è ultima con il il 29,1% deiche trovaa 3 anni dalla fine deglis tudi.(Di domenica 17 novembre 2019)