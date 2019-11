DIRETTA Civitanova Modena | risultato 2-0 | video streaming Rai | Zaytsev falloso!

DIRETTA/ Civitanova Modena - risultato 1-0 - streaming Rai video : domina la Lube! : Diretta Civitanova Modena: streaming video e tv Rai, risultato live della partita di volley maschile, valida nella 6giornata della Serie A1 Superlega.

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : bene perugia - Trento impatta - Civitanova spaziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:13 Civitanova-MODENA 6-4: mani-out spaziale di Ghafour. 19:12 LATINA-RAVENNA 3-2: inizia il terzo set anche sul campo di Latina. 19:11 PIACENZA-MONZA 6-8: la formazione ospite sta ritrovando le intese del primo set. 19:10 perugia-VIBO VALENTIA 15-13: ace di Pippo Lanza. 19:09 PADOVA-VERONA 6-6: i padroni di casa provano a porre resistenza dopo due set deludenti. 19:08 MILANO-TRENTINO 4-8: ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : bene Perugia - Milano avanti su Trento - Civitanova sugli scudi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:43 PIACENZA-MONZA 10-10: si va avanti punto a punto nel secondo set, ci avviciniamo alla fase calda. 18:42 Perugia-VIBO VALENTIA 17-9: primo tempo a segno per Podrascanin, ma gran ricezione di Colaci. 18:41 PADOVA-VERONA 5-11: parziale imbarazzante per Boyer e compagni, rientrare sembra proibitivo vista l’inerzia del match 18.40 Milano-TRENTINO 12-9: è durato poco l’equilibrio, ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : si parte - fari puntati su Civitanova-Modena! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:58 La classifica attuale vede Civitanova in testa con 18 punti e un turno in più sulle gambe, seguono Modena a 15 e Trento a 14, Perugia si trova in quarta piazza a 8 lunghezze di distacco dalla capolista. 17:55 Mancano ormai cinque minuti all’inizio dei vari match, le squadre stanno completando la fase di riscaldamento. 17:52 Infine sarà la volta di Padova-Verona: Hernandez e Travica ...

LIVE Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : risultati 17 novembre - spiccano Civitanova-Modena e Milano-Trentino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sesta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi i riflettori sono puntati sul big match Modena-Civitanova, ci sarà spazio per altri cinque incontri assolutamente da non perdere tra cui spicca Milano-Trentino. All' Eurosuole Forum andrà in scena la sfida delle sfide, quella tra ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - Civitanova e Modena : vittoria e punteggio pieno - Trento batte 3-1 Piacenza. Si sbloccano Sora e Monza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di Superlega. Buonanotte 22.37: La sorpresa di serata è Sora che vince 3-0 a Vibo e si aggiudica la sua prima partita in campionato come Monza che batte 3-1 Ravenna in rimonta 22.35: Si chiude qui la serata di Superlega. Benissimo Civitanova a Verona, Modena, pur con qualche sofferenza, batte 3-0 Latina. ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - Civitanova e Modena : vittoria e punteggio pieno - Sora si sblocca. Monza-Ravenna 2-1 - Trento-Piacenza 2-1 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monza-Ravenna 8-8 Vincente Ter Horst da zona 4 Monza-Ravenna 7-7 Primo tempo Grozdanov Trento-Piacenza 14-8 Di seconda intenzione Stankovic Monza-Ravenna 6-6 Muro Grozdanov Monza-Ravenna 6-5 Errore Dzavoronok al servizio Trento-Piacenza 14-7 Il primo tempo di Lisinac Modena-Latina 28-16 La chiude Anderson con un ace! Fatica ma merita Modena che vince ancora 3-0 e resta a puntweggio pieno dopo ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - Sora si sblocca e espugna Vibo (0-3). Monza-Ravenna 1-1 - Verona-Civitanova 0-1 - Modena-Latina 2-0 - Trento-Piacenza 2-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Trento-Piacenza 3-4 Primo tempo Lisinac Verona-Civitanova 15-22 Attacco vincente di Juantorena da zona 2 Modena-Latina 25-14 L’errore al servizio di Patry regala il set a Modena che è avanti 2-0 Modena-Latina 24-14 Quattro set point annullati ai modenesi Monza-Ravenna 25-20 Ace di Kurek, autentico mattatore del secondo set. Pareggia il conto Monza: 1-1 Monza-Ravenna 24-20 Mano out ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - Sora si sblocca e espugna Vibo (0-3). Monza-Ravenna 0-1 - Verona-Civitanova 0-1 - Modena-Latina 1-0 - Trento-Piacenza 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Trento-Piacenza 15-9 Pipe Russell Monza-Ravenna 11-9 Muro di Monza su Lavia Verona-Civitanova 3-3 Muagututia mano out da zona 4 Monza-Ravenna 8-8 Louati vincente Modena-Latina 7-3 Muro Zaytsev Trento-Piacenza 10-4 Cebulj mano out Modena-Latina 5-3 Mazzone primo tempo Trento-Piacenza 8-3 Grande partenza dell’Itas Monza-Ravenna 5-5 Lvia vincente senza luro da 4 Modena-Latina 3-2 Mano out ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 13 novembre - Sora si sblocca e espugna Vibo (0-3) - Monza-Ravenna 0-1 - Verona-Civitanova - Modena-Latina - Trento-Piacenza 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vibo-Sora 0-3 Aceeeeeee!!! Si sblocca la squadrea laziale, conquista la prima vigttoria sul campo di Vino in uno scontro diretto Monza-Ravenna 17-25 Ace Vernon-Evans Monza-Ravenna 17-24 Errore Monza Trento-Piacenza 25-20 Chiude il set Candellaro con un primo tempo Vibo-Sora 24-24 Muro Vibo! Modena-Latina 21-19 Vincente Zaytsev da seconda linea Vibo-Sora 22-24 Vincente Rafael Verona-Civitanova ...

LIVE Civitanova-Perugia 1-0 volley - Superlega in DIRETTA. Civitanova domina il secondo set : 25-20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 L’errore di podrascanin in bagher, sparato fuori dalla parte opposta 10-9 La parallela di Leal da zona 4 9-9 Out l’attacco di Leal dopo la doppia difesa di Civitanova su Leon 9-8 Aceeeeeeeeeeeee Juantorenaaaaaaaaaaaaa 8-8 Attacco vincente di Leal da zona 4 7-8 Mano out di Atanasijevic da seconda linea 7-7 Errore al servizio Atanasijevic 6-7 Errore al servizio Civitanova 6-6 ...

LIVE Civitanova-Perugia 1-0 volley - Superlega in DIRETTA. Civitanova in fuga anche nel secondo set : 16-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-13 Errore al servizio Lanza 17-13 Aceeeeeeeeeeeeeee Lanzaaaaaaaaaa 17-12 Primo tempo di Russo 17-11 La diagonale di Juantorena da zona 4 16-11 Diagonale della disperazione di lanza dopo la difesa di perugia e la palla cade sulla linea del campo avversario 16-10 Out la parallela di Lanza 15-10 Out il servizio di Perugia 14-10 Primo errore del set per Leal che chiede troppo e mette fuori la ...