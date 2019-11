Calabria | Talarico ci ripensa | ‘dopo no Rubbettino | pronto a candidarmi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Ero stato spronato, onorato dal Pd nella persona di Zingaretti, a mettermi al servizio e avevo detto di no esclusivamente per motivi aziendali. Ma di fronte all’indisponibilità anche di, sento il dovere morale e civile dirci e di mettermi al servizio della mia terra. Non la voglio regalare a forze che nel passato l’hanno calpestata e vilipesa, nÄ? la voglio consegnare a nuovi barbari”. Lo dichiara Maurizio.“Chiamo tutte le forze migliori ad unirsi in un’alleanza civica . E chiedo alle forze politiche che ora governano il paese di sostenere non me, Maurizio, ma il bisogno di rinnovamento, onestà, trasparenza legalità e buon governo che voglio rappresentare”.L'articoloci, ‘dopo noa candidarmi’ sembra essere il ...

infoitinterno : Calabria: Talarico, 'non mi candido, ho detto no a Zingaretti' - infoitinterno : **Calabria: Talarico, 'non mi candido, ho detto no a Zingaretti'** | SassariNotizie 24 ore - 510383 - zazoomnews : Calabria: Talarico ‘non mi candido ho detto no a Zingaretti’ - #Calabria: #Talarico #candido #detto -