Recita di Natale annullata a scuola | Salvini | Insegnanti disturbati

Matteo Salvini a favore della Recita di Natale : "Nessuno è disturbato tranne alcuni geni di insegnanti" : Natale si avvicina e con questo anche le polemiche. A commentare la scelta di una scuola di Ancona contraria alla recita natalizia è, più puntuale che mai, Matteo Salvini: "Continuo ad essere vicino, e testardamente andremo fino in fondo, ai bambini dell'asilo e della scuola di Moie, dove qualche ge

Stop alla Recita di Natale - ma la preside smentisce : Mai stata abolita : Giorgia Baroncini L'annullamento della recita aveva fatto scattare l'ira dei genitori. La dirigente: "Era una proposta fatta da due maestre di cui si doveva ancora discutere" La recita di Natale alla scuola dell'infanzia di Moie, in provincia di Ancona, si farà. A smentire la notizia del suo annullamento è stata la preside dell'istituto. "Il simbolo della Natività non offende alcuna sensibilità religiosa e anzi, spesso, nella ...

Ancona : Recita di Natale cancellata in un asilo per non turbare bambini di altre religioni : A Moie di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, è accaduto un fatto che ha generato molte discussioni e commenti sui social. Due insegnanti hanno deciso di cancellare la consueta recita annuale per festeggiare il Natale in programma all'asilo Gianni Rodari. La loro intenzione era di sostituirla con canti, balli e distribuzione di doni da parte di Babbo Natale. La motivazione della cancellazione della rappresentazione era che non si volevano ...

La bufala della Recita di Natale cancellata per non offendere i bambini musulmani : "Niente recita di Natale per i bambini della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Moie, in provincia di Ancona, per non offendere i loro coetanei non cattolici". E' la notizia diffusa ieri e rilanciata anche dalla Lega, ma si tratta di una bufala. la recita si svolgerà regolarmente. La scuola si è limitata a chiedere se alcuni bambini avrebbero preferito non partecipare e dare un altro contributo al Natale.Continua a leggere

Recita di Natale annullata dalle maestre ad Ancona - preside : 'Si farà - ma sarà inclusiva' : La Recita di Natale si farà anche alla scuola dell'infanzia Gianni Rodari di Moie, cittadina situata nella Vallesina, in provincia di Ancona. Ieri si era diffusa la notizia che quest'anno i piccoli alunni non avrebbero potuto salire sul palco per celebrare la nascita del Bambin Gesù. "È discriminatoria" avevano detto alcune maestre. Dopo le proteste dei genitori, la preside Patrizia Leoni ha chiarito: "Si farà. E sarà inclusiva". La ...

Recita di Natale vietata ai bimbi di un asilo di Ancona perché “discriminante”. Dopo le polemiche - la marcia indietro della dirigente : L’asilo “Gianni Rodari” di Moie di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, ha vietato la Recita di Natale “per non offendere” i bambini di altre religioni. Una decisione che ha scatenato forti polemiche, tanto da spingere la dirigente scolastica Patrizia Leoni a fare marcia indietro e annunciare che la Recita con la messa in scena della nascita di Gesù si farà. Sarà – garantisce la dirigente dell’istituto ...