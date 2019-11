Per il CEO di Nvidia il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett è una risposta alle RTX

Liceo Righi in scena Per l’ambiente con ‘Gioventù Differenziata’ : Roma – Economia, legalita’ e sostenibilita’ sono i temi che gli studenti del Liceo ‘Righi’ di Roma porteranno il 22 novembre al Teatro India, con uno spettacolo inedito scritto e interpretato dai ragazzi: ‘Gioventu’ differenziata’. In seguito ad un progetto sullo sviluppo sostenibile, infatti, gli studenti hanno deciso di mettere in scena il problema dei rifiuti di Roma, immaginando una nuova ...

Brescia - liceo classico ‘Per ricchi e italiani’ : in breve - l’immobilità sociale del nostro Paese : “Gli alunni provengono da un contesto sociale medio-alto che offre buone potenzialità di formazione culturale e ricchezza di stimoli. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana è numericamente limitata. La scuola è da sempre considerata una delle scuole in cui si sono formate personalità in ambito sociale, culturale, politico ed economico e l’iscrizione dei figli alla scuola avviene anche per una volontà dei genitori di continuare la ...

Modica - nuovi locali Per gli studenti del Liceo Coreutico : nuovi locali in corso Umberto per gli studenti del Liceo Coreutico di Modica. Completati i lavori di messa a norma impianto elettrico

Cattleya : "Nessun contatto con Angelo Izzo Per la serie tv su massacro Circeo" : La società di produzione Cattleya smentisce categoricamente di aver "mai avuto contatti diretti o indiretti con il signor Angelo Izzo e ribadisce con fermezza di non aver mai nemmeno pensato di coinvolgerlo nel suo progetto di ricostruzione drammatica del terribile fatto di cronaca del Circeo". Il riferimento è ad un articolo pubblicato ieri su Il Tempo nel quale si leggeva che l'avvocato di Izzo aveva riferito che una delle domande che gli ...

Il Ceo di McDonald’s si dimette Per un flirt. Ecco Perché in Italia non succede : Ha dovuto rassegnare le dimissioni: il Ceo McDonald’s, Steve Easterbrook, 52 anni, ha lasciato l’incarico quando, al termine di un’indagine interna, si è scoperto che aveva avuto una relazione consensuale con una dipendente. L’amministratore delegato del colosso degli hamburger ha violato la policy e le severe norme etiche a cui devono attenersi sia il personale, sia il top management dell’azienda. Lo ha ammesso lui stesso, con una ...

Gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria alla scoPerta dei raggi cosmici : Che cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono? Come possono essere misurate le particelle che li compongono? Queste sono alcune delle domande a cui dopodomani, il 6 Novembre, in contemporanea ai loro coetanei di tutto il mondo, cercheranno di dare una risposta cinquanta studenti degli istituti superiori di Reggio Calabria durante l’International Cosmic Day (ICD), organizzato a Reggio Calabria grazie al supporto dei ricercatori della Sezione ...

Il Ceo di McDonald's licenziato Per aver intrapreso una relazione con una dipendente : Il celebre colosso internazionale di fast food McDonald's ha reso noto con una comunicazione ufficiale di aver deciso di allontanare un suo dirigente per aver violato la politica aziendale e il regolamento interno. I dettagli della vicenda sembrano destinati a far discutere a lungo perché il motivo di tale decisione è la relazione che Steve Easterbrook, che non è un dirigente qualsiasi ma il Chief Executive Officer dell'azienda, ha intrapreso ...

Il Ceo di McDonald’s Steve Easterbrook licenziato Per una relazione con una dipendente : Il Ceo di McDonald's Steve Easterbrook lascia l'incarico per la sua relazione, consensuale, con una dipendente del gruppo. Il Ceo ha violato il codice etico del colosso alimentare. Easterbrook ricopriva l'incarico dal marzo 2015. Prende il suo posto Chris Kempczinski, fino ad oggi presidente di McDonald's Usa.Continua a leggere

Il Ceo di McDonald’s licenziato Per una relazione con una dipendente : Il Ceo di McDonald’s, Steve Easterbrook, è stato costretto a lasciare l’incarico per una relazione con una dipendente, sebbene consenziente, violando così il codice etico dell’azienda. Al suo posto subentra Chris Kempczinski, finora presidente di McDonald’s Usa

Si dimette Ceo McDonald’s Per relazione con dipendente : McDonald's ha annunciato domenica di aver licenziato il CEO Steve Easterbook dopo aver indagato su una relazione consensuale che aveva avuto con una dipendente del gruppo. Il gigante del fast-food non ha fornito dettagli sulla relazione, ma Easterbrook ha dichiarato in una e-mail ai dipendenti che la sua condotta aveva violato la politica aziendale. "Questo è stato un errore", ha scritto Easterbrook. "Dati i valori dell'azienda, concordo con il ...

BlizzCon 2019 : il CEO di Blizzard si scusa Per le controversie legate a Blitzchung e Hong Kong : Il BlizzCon 2019 di ieri non è stato solo il trampolino di lancio per i tanto attesi annunci di Diablo 4 e Overwatch 2, ma anche un'occasione per Blizzard per rivolgere un messaggio a tutti i giocatori e in qualche modo porre rimedio agli errori commessi con il caso Blitzchung di alcune settimane fa."Blizzard aveva l'opportunità di unire il mondo con gli esport di Hearthstone un mese fa, e non ci siamo riusciti. Abbiamo preso decisioni troppo in ...

Escluso dalla gita Perché non andava bene a scuola : fa causa al liceo da 400mila euro : Un ex studente di un liceo in provincia di Arezzo, a distanza di dodici anni, ha chiesto un risarcimento danni

Nike scarica il CEO Parker Per lo scandalo doping di Salazar - al suo posto John Donahoe : Il doping cambia i vertici di Nike. Anche se con motivazioni solo implicite, la multinazionale ha annunciato che nel 2020 Mark Parker lascerà l’incarico di CEO e ne diventerà presidente esecutivo. Al suo posto arriva John Donahoe, con cui – Nike puntualizza – Parker continuerà a collaborare da vicino. Secondo buona parte degli analisti si tratta di un demansionamento legato allo scandalo doping che aveva portato alla sospensione dell’allenatore ...

Mai il sistema oPerativo Huawei sostituirà Android - parola di CEO Zhengfei : Un nuovo chiarimento sul sistema operativo Huawei e sulla sua vocazione nel medio-lungo periodo è giunto in questi giorni dalla viva voce di Ren Zhengfei, CEO del produttore cinese. Visto che sul destino dell'OS proprietario, in relazione pure alla controparte Android, continuano ad esserci tanti dubbi, ecco che la più alta carica del brand ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Esponiamoli tutti sulla base di quanto riportato pure da ...