Il caso dei dati sanitari affidati a Google mostra quanto poco ci fidiamo di Big Tech

caso Cucchi - Ilaria : “Salvini è su un altro pianeta - si occupi dei suoi problemi - ne ha più di uno” : La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, alla presentazione del libro che ha scritto insieme all'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, 'Il coraggio e l'amore', a Milano, ha replicato ancora a Salvini: "Dovrebbe preoccuparsi dei suoi problemi, credo ne abbia più di uno: anziché preoccuparsi della droga, se io avessi un debito così alto nei confronti dello Stato a quest'ora sarei in prigione, mentre a lui vengono fatte le rate".Continua a leggere

caso Cucchi : dilaga hashtag 'Salvini vergognati' - Feltri dubita sia colpa dei Carabinieri : Sulla vicenda di Stefano Cucchi potrebbe essere stata scritta la parola fine. Esattamente dieci anni dopo la sua morte, avvolta da un alone di mistero, all'interno dell'aula bunker di Rebibbia a Roma la Corte d'Assise ha emesso una sentenza di colpevolezza. Due Carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, sono stati condannati a dodici anni per omicidio preterintenzionale. L'accusa che gli viene mossa è quella di aver ucciso Cucchi ...

"Oggi è la resa dei conti". È il giorno dei giudizi sul caso Cucchi - sentenze su carabinieri e medici : “Siamo alla resa dei conti. La tensione è alta, stanotte ho faticato a dormire. Spero che finalmente mio fratello possa riposare in pace”. Ilaria Cucchi dice poche parole mentre attende che i giudici si pronuncino sui cinque carabinieri imputati per il pestaggio in caserma che avrebbe portato alla morte di suo fratello, Stefano. E’ un’attesa logorante quella che lei e i suoi genitori stanno vivendo. Oggi, ...

caso Avastin-Lucentis - dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco indagati dalla Corte dei Conti per danno erariale da 200 milioni : Avrebbero imposto limitazioni alla prescrivibilità di un farmaco più economico, l’Avastin, per curare alcune malattie oculari. favorendo invece un altro medicinale, il Lucentis, che per ogni dose costava tra i 600 e i 730 euro in più. Con un danno per l’erario di 200 milioni, pari ai maggiori costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale. E’ l’accusa contestata ad alcuni membri dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, tra cui ...

caso Ronaldo - la reazione dei tifosi : neanche ai campioni è concesso sbagliare - però… [FOTOGALLERY] : Vietato toccare Cristiano Ronaldo. O forse non è più così? La sostituzione attuata domenica sera da Maurizio Sarri ha scatenato la reazione del campione portoghese, creando così un dibattito all’interno dell’opinione pubblica. Fino a due giorni fa nessuno, infatti, avrebbe mai immaginato di assistere ad una scena del genere: CR7 che viene rilevato dal campo per cercare di risolvere la partita. Nessuno, ad eccezione appunto ...

Sarri - chapeau! Cristiano Ronaldo è “uno dei tanti” - gestione del caso esemplare : e quel coraggio mancato ad altri… : Premessa. La nostra intenzione non è quella di sminuire affatto Cristiano Ronaldo, anzi. Arrivato in Italia e accolto da tutti con grande entusiasmo, si è da subito ambientato in un campionato in cui mai aveva giocato. Gol e scudetto alla prima in Serie A, timbro importante sulla Champions bianconera nonostante il fallimento dell’uscita ai quarti. Il bilancio di CR7 dopo un anno e mezzo in bianconero LaPresse Ronaldo c’è, come ...

Matteo Salvini sul caso Balotelli : "È l'ultimo dei miei pensieri - vale più un operaio dell'Ilva che lui" : Matteo Salvini rompe il silenzio sul caso Balotelli. O meglio, durante la conferenza stampa sulla vicenda dell'ex Ilva, il fu ministro è stato provocato da un giornalista che gli ha domandato cosa ne pensasse degli insulti razzisti al calciatore: "Con 20 mila posti di lavoro a rischio, Balotelli è l

Controlli dei NAS sulla filiera delle uova - irregolarità in un caso su 5 : Nove aziende chiuse o sospese; oltre 32 mila uova, 4.600 galline ovaiole e 30 tonnellate di mangimi non regolamentari sequestrati: è il bilancio dei Controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulla filiera delle uova a settembre che, su 373 obiettivi, hanno accertato irregolarità in 66 casi, pari al 18% del totale. I militari hanno trovato “situazioni di sovraffollamento nella stabulazione degli animali, mangimi in cattivo stato di ...

Padre di un bimbo piccolo e aiuto pasticcere. Chi è Valerio Del Grosso - uno dei due fermati per il caso Sacchi : “Una famiglia perbene, tutte brave persone. La mamma, Giovanna, fa la casalinga e ha altri tre figli”. A raccontarlo è la moglie del titolare della pasticceria a Casal Monastero, dove lavorava come aiuto pasticcere Valerio Del Grosso, uno dei due fermati per l’omicidio di Luca Sacchi. Il ragazzo che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe esploso il colpo mortale.“Ieri lui è venuto a lavoro come ...

La polizia britannica ha arrestato altre due persone per il caso dei 39 morti trovati nel rimorchio di un camion a Grays : Venerdì la polizia britannica ha arrestato altre due persone per il caso dei 39 morti trovati nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra. Gli arrestati sono un uomo e una donna, entrambi di 38 anni

Il giallo dei cavalli morti - un altro caso nel centro di recupero di Volterra : Salgono a 11 dall'inizio dell'anno. Due giorni fa erano stati ritrovati senza vita altri due esemplari

L’allenatore della nazionale di calcio bulgara - Krasimir Balakov - si è dimesso - forse per il caso dei cori razzisti contro l’Inghilterra : L’allenatore della nazionale di calcio bulgara, Krasimir Balakov, si è dimesso, forse per il caso dei cori razzisti nella recente partita giocata dalla Bulgaria contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. I motivi della sua decisione non

Crotone : il caso dei materiali contenenti NORM al centro del dibattito nazionale : C’è una partita importante che il territorio della provincia di Crotone è chiamato a giocare, oltre a quella che riguarda il SIN (Sito di Interesse nazionale ) che interessa l’area di quello che fu il polo industriale della Città di Pitagora sin dal 1928. Si tratta della bonifica delle aree, non ricadenti nel SIN ma comunque individuate nella città di Crotone ed anche in provincia, in cui sono state riscontrate, nel corso degli ultimi anni, ...

La società Mossack Fonseca ha fatto causa a Netflix per il suo film sul caso dei Panama Papers : Mossack Fonseca, la società panamense le cui attività nei “paradisi fiscali” furono rese pubbliche dai cosiddetti Panama Papers, ha fatto causa a Netflix negli Stati Uniti con l’accusa di diffamazione per via del suo nuovo film sulla vicenda internazionale che l’ha coinvolta;