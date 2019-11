Dori Ghezzi agrodolce su Achille Lauro E The André canta Rolls Royce

Fonte : gossipetv

(Di domenica 17 novembre 2019)su. E The: effetto straniante Una Storia dare, show di Rai 1 dedicato al compianto Fabrizio De, ha visto diversi momenti interessanti. A un certo punto il passato si è mescolato con il presente più ‘stretto’. In particolare quando Enrico Ruggeri, presentatore d’eccezione della … L'articolosu. E Theproviene da Gossip e Tv.

MarioManca : «La mia voce fa cilecca spesso, ma ci metto il sentimento». E di sentimento, in questa performance, Dori Ghezzi ce… - soooantisocial : RT @gjoja: Vabbè, Dori Ghezzi canta La Canzone di Marinella, in diretta, con Morgan al piano e Franco Mussida alla chitarra. Standing Ovati… - venomousb0y : Comunque Dori Ghezzi quando girarono Principe Libero cercava qualcuno con talento ma che comunque diceva “io non so… -