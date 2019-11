Venezia | Bper a sostegno privati e imprese colpite da maltempo

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos) –Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie eche hanno subito pesanti danni a causa dell’acqua alta che ha sommerso per più giorni ampie zone di, della provincia e del litorale, compreso il Delta del Po. L’Istituto di credito, infatti, mette a disposizione dei finanziamenti fino a 20 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso dell’1%. Per importi superiori il tasso sarà fisso all’1%. Le domande potranno essere avanzate fino al 31 dicembre 2019. “Con questo intervento – sottolinea Giancarlo Guazzini, responsabile della Direzione Territoriale Lombardia e Triveneto diBanca – ...