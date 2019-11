Pensioni | speranza di vita non cresce | requisito di vecchiaia resta a 67 anni per il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Anche nel biennio 2021-22 l’età necessaria per andare in pensionea 67. Ladinon è cresciuta e quindi i requisiti per l’accesso alla pensione dinon aumentano. Lo si legge nel decreto del ministero dell’Economia appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: “Dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamentistici non sono ulteriormente incrementati”. L’aumento delladia 65infatti è di 0,021 decimi di anno. “Trasformato in dodicesimi di anno – si legge – equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0“. Il ministero fa riferimento all’anno 2021 ma, essendo gli adeguamenti biennali, il livello fissato a 67resterà in vigore anche l’anno successivo. Nel 2023 scatterà poi un successivo adeguamento ...

CretellaRoberta : Pensioni: non sale l'età della vecchiaia, nel 2021 a 67 anni: Pubblicato in Gazzetta il decreto, speranza di vita f… -