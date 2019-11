Italia | Mancini | “Un’ottima gara Tonali non è Verratti | spero che Belotti e Immobile

Bosnia-Italia 0-3 - Mancini da record e azzurri teste di serie : Italia testa di serie al sorteggio e con un ct da record. Gli azzurri vincono 3-0 in Bosnia, mettendo in fila la decima vittoria consecutiva

Live Bosnia-Italia 0-0 : Mancini si affida a Insigne e Belotti : L'Italia di Mancini, anche se ha conquistato la promozione con 2 turni d?anticipo a Euro 2020 e il primato a punteggio pieno nel gruppo J, vuole insistere nella striscia positiva e...

Bosnia-Italia live - le formazioni ufficiali : Mancini lancia Tonali : Bosnia-Italia live – Una partita che potrebbe rivelarsi importante per i padroni di casa. Conta per le statistiche (e per il Ranking) per gli azzurri, già qualificati ad Euro 2020. Questo dice la sfida di stasera in cui gli uomini di Mancini ci arrivano da capolista e con l’obiettivo di fare… all in. Tutte vinte le sfide del girone da parte di Donnarumma e compagni, che potrebbero anche riuscire nel record di chiudere a ...

Bosnia-Italia : FORMAZIONI UFFICIALI - tutte le decisioni di Mancini : Bosnia-Italia: FORMAZIONI UFFICIALI, tutte le decisioni di Mancini. Ecco i calciatori impiegati nella partita di stasera. C’è Lorenzo Insigne Bosnia-Italia, FORMAZIONI UFFICIALI – Il CT della nazionale Roberto Mancini ha da poco diramato le FORMAZIONI UFFICIALI valide per il match di questa sera contro la Bosnia. L’Italia, già qualificata per Euro 2020, è chiamata questa […] Leggi tutto L'articolo Bosnia-Italia: ...

Dal caso Sarri-Ronaldo al ritorno di Ibrahimovic - Mancini sincero : “difficile sostituire CR7. Zlatan? In Italia fa la differenza” : Roberto Mancini sincero in conferenza stampa: il caso Sarri-Ronaldo è ‘successo ad ogni allenatore’, il ritorno di Ibrahimovic farebbe la differenza A poche ore dalla partita fra Bosnia e Italia, Roberto Mancini ha risposto con sincerità ad alcune domande riguardanti il calcio Italiano, seppur non proprio in ambito Nazionale. Dopo l’exploit con il Portogallo, Cristiano Ronaldo è sembrato abbastanza in forma, al punto da ...

Bosnia-Italia - le probabili formazioni : Mancini lancia Tonali - l’11 per proseguire la striscia di vittorie : Si torna in campo per le partite delle Nazionali, l’Italia ha già staccato il pass per Euro 2020, la squadra di Roberto Mancini sta attraversando un momento magico grazie ad una serie di risultati utili consecutivi, adesso ha intenzione di superare altri record ed in più di provare nuovi calciatori soprattutto per il futuro. L’Italia dovrà vedersela con la Bosnia, squadra alla dispera ricerca di punti per la qualificazione, gli ...

Calcio - Roberto Mancini in vista di Bosnia-Italia : “Noi vogliamo vincere - loro più forti della Finlandia” : Domani la Nazionale di Italiana di Roberto Mancini torna in scena per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Gli azzurri, reduci da otto successi consecutivi e già con il pass in tasca per la fase finale della rassegna continentale, affronteranno la Bosnia a Zenica (Calcio d’inizio alle ore 20.45) allo Stadio “Bilino Polje“. La selezione nostrana vuole confermarsi dominatrice del raggruppamento e dunque dar seguito alla ...

Italia - Mancini annuncia l’attaccante titolare contro la Bosnia : Bonucci parla di Cristiano Ronaldo : “Domani sarà una bella partita, non avendo niente da perdere loro giocheranno sicuramente per vincere e sarà una gara interessante”. Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia del match con la Bosnia a Zenica. “La Bosnia qui ha sempre vinto, quindi sicuramente è uno stadio dove si trova bene – ricorda Mancini in conferenza stampa -. Domani faremo del nostro meglio perché anche noi vogliamo vincere come ...

Bosnia-Italia - il ct Mancini ha le idee chiare : “siamo già qualificati - ma non ha senso fermarci adesso” : Il commissario tecnico è intervenuto al programma ‘Prodigi’ di Flavio Insinna, parlando del match con la Bosnia e del suo viaggio in Giordania “La sfida contro la Bosnia? Siamo già’ qualificati, ma visto che le cose stanno andando bene non ha senso fermarsi“. Roberto Mancini non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia di dieci vittorie consecutive ottenuta con l’Italia e, nel match di venerdì ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Gianluca Mancini lascia il ritiro - altra defezione in casa Italia per la sfida contro la Bosnia : La Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini si prepara al match di domani contro la Bosnia Erzegovina, valido per le Qualificazioni agli Europei 2020, dovendo fare la conta degli assenti. La selezione azzurra, infatti, già sicura di essere presente nella fase finale continentale, dovrà fare a meno per l’appuntamento di Zenica, oltre che di Domenico Berardi, Leonardo Spinazzola e Marco Verratti, anche del difensore della Roma ...

Italia - prime prove anti Bosnia per Mancini : corsa a tre per sostituire Verratti : Qualificazione ormai ampiamente acquisita per l’Italia di Roberto Mancini, che ha così la possibilità di iniziare a sperimentare (con largo anticipo) eventuali esperimenti. Venerdì si va in casa della Bosnia di Pjanic e Dzeko e il ct azzurro ha cominciato a provare schieramento e uomini da opporre. Un solo allenamento, oggi a Coverciano, ma intenso. Molte esercitazioni tecnico-tattiche. Se la difesa sembra ormai decisa, con ...

Bosnia-Italia - Mancini prova il 4-3-3 con Di Lorenzo e senza Insigne : Venerdì si giocherà Bosnia-Italia valevole per le qualificazioni all’Europeo (siamo già qualificati). A Coverciano il ct Mancini ha provato il 4-3-3 e ha provato la possibile formazione. Insigne non è stato schierato tra gli undici titolari. Casacca azzurra invece per Di Lorenzo. Mancini ha provato Donnarumma, quindi la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bonucci, Mancini e Biraghi. A centrocampo, Jorginho nel mezzo con la fianco ...