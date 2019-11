I 10 luoghi più freddi del mondo

I 10 luoghi più spaventosi raccontati da cinema e tv : https://www.youtube.com/watch?v=W1-g-FT6p94 Ci sono i film di paura in cui la minaccia è incarnata da una persona o un essere e ci sono quelli in cui è un luogo a convogliare il maligno ed essere denso di elementi spaventosi . Sono i posti scappando dai quali si risolve il problema, ma che in realtà attirano e mangiano le persone. Stephen King è uno dei più grandi teorici della geografia della paura, nelle sue storie sono spesso i luoghi , le ...

Datacenter costruiti nei luoghi più strani del mondo - dal Polo al bunker - passando per il fondo del mare : Si ha spesso notizia di Datacenter costruiti in fondo al mare o in luoghi insospettabili. Vi siete mai chiesti perché? In questa pagina raccontiamo alcuni casi singolari, dall’ex bunker atomico al Circolo Polare Artico, in cui sono stati costruiti Datacenter, con anche un illustre caso italiano. Prima vi spieghiamo perché è complicato decidere dove costruire un Datacenter e perché si fanno spesso scelte estreme. A parte il problema delle ...