Hong Kong,migliaia a sit-in di protesta

Sonole persone che stanno riempiendo le strade dinel cuore finanziario di Central e nella vicina area di Tai Koo. Molti dipendenti di uffici e varie attività si sono uniti ai manifestanti, in gran parte studenti vestiti di nero e con il volto coperto da una maschera, scandendo slogan come il più simbolico sulle "cinque richieste, non una di meno", relativo alla piattaforma del movimento sottoposta alla governatrice Carrie Lam, in cui figura anche il suffragio universale.(Di venerdì 15 novembre 2019)