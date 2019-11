Cucchi | il gesto del carabiniere in tribunale di fronte a Ilaria | vale quasi più di una

Cucchi - il carabiniere del baciamano a Ilaria : “Clamore inaspettato. È stato un gesto spontaneo” : Il carabiniere, ancora oggi in servizio presso il tribunale di Roma, protagonista del baciamano a Ilaria Cucchi nell'aula bunker di Rebibbia ha spiegato i motivi del suo gesto: "Mi sono sentito di farlo e l'ho fatto. Non voglio e non posso dire altro. Finalmente dopo 10 anni è stata fatta giustizia"Continua a leggere