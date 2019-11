Concorso ACI | 305 assunzioni a tempo indeterminato tra funzionari e impiegati

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) In questo mese di novembre sono stati pubblicati nuovi bandi dipubblico al fine di assumere personale con profilo dio amministrativo. In particolare l'Automobile Club Italia (ACI) ha messo a disposizione 305 posti. I titoli richiesti sono il diploma e la laurea. I termini ultimi per la presentazione delle domande di ammissione scadono per il primo bando il 5 dicembre 2019, per il secondo bando il 10 gennaio 2020. Posizioni aperte in ACI per laureati: candidature con scadenza 5 dicembre Fra le numerose opportunità lavorative di questo mese segnaliamo innanzitutto la pubblicazione di 8 bandi da parte dell’ACI per l’assunzione di 242e pieno area C, livello economico C1. I bandi rivolti ai laureati hanno scadenza il 5 dicembre. Per tali posti si concorre avendo la laurea. Più nel dettaglio si reclutano: 5specializzati in ...

BottaroRosella : RT @cliclavoro: ??Maxi-concorso ACI per laureati e diplomati! L'Automobile Club d'Italia assumerà con contratto a tempo indeterminato 242 ri… - cliclavoro : ??Maxi-concorso ACI per laureati e diplomati! L'Automobile Club d'Italia assumerà con contratto a tempo indeterminat… - BankaSoluzioni : Concorso ACI 2019: tutti i bandi per laureati e diplomati -