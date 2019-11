Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) A, da una sorellaCos’è una sorella? Cos’è un fratello? Cosa significa questo legame scontato per la retorica di un affetto che si vuole ovvio?Per la Treccani indica la relazione di chi è nato dagli stessi genitori, per la religione qualcuna dedita a un amore superiore, per chi come me è nato in un periodo in cui si parlava di “sorellanza” molto, molto altro ancora, direi un mondo.Ma, la riflessione ovvia di stamani mattina è che, se cinel mondo variegato delle relazioni umane, da qualche anno ce n’è una che supera anche questa stessa parola, andandone oltre il suo stesso significato, arricchendolo e rendendolo speciale e rinnovato. Sì, ci... e poi c’èche, oltre a farci riflettere, pensare e rivedere il nostro ruolo di ...

matteosalvinimi : #Salvini: in Italia 5 milioni di immigrati regolari perbene che pagano le tasse e mandano i figli a scuola. Sono mi… - dilizia52 : RT @HuffPostItalia: Ci sono sorelle e sorelle. E poi c'è Ilaria Cucchi - HuffPostItalia : Ci sono sorelle e sorelle. E poi c'è Ilaria Cucchi -