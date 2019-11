Adesso la Cgil ci fa sborsare 160 milioni per gli immigrati

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Mauro Indelicatoe Asgi (finanziata da Soros) fanno ricorso contro la tassa di soggiorno. Un giudice dà loro ragione. E lo Stato paga Una vicenda che si è trascinata per anni si è conclusa con la prospettiva, oramai molto concreta, di un esborso dei contribuenti italiani da 160di euro. Un giudice di Lecco ha dato ragione aed Asgi (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) in merito ad una disputa giudiziaria che andava avanti da almeno sei anni e che ha avuto come oggetto l’imposta applicata a chi ha il permesso di soggiorno.lo Stato italiano dovrà restituire una media di 160 euro a testa a qualcosa come 1.134.000 titolari di permesso determinato. Ma, per ricostruire per intero la vicenda, occorre andare per ordine: nel 2011 il governo Berlusconi IV ha introdotto un’imposta sul permesso di soggiorno variabile dagli 80 ai 200 euro, a secondo ...

