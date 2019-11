Sicilia | M5S | ' rilanciare norma su Banca della Terra'

Sicilia : 'bomba ecologica' nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa (2) : (Adnkronos) - "Il dossier consegnato oggi - prosegue - rappresenta per noi lo strumento iniziale di un percorso che sarà certamente difficile e travagliato ma che non può più essere rimandato. Il nostro territorio ha una occasione importante da sfruttare e il ministro Costa avrà tutte le informazion

Sicilia : 'bomba ecologica' nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Un dossier sulla "bomba ecologica" lungo il litorale dei Macconi, nel ragusano, è stato consegnato nelle mani del ministro dell'Ambiente Sergio Costa - oggi a Catania - dalla deputata del M5S Stefania Campo. "Quest’area venga dichiarata Sin, ovvero Sito di interesse na

Sicilia : ‘bomba ecologica’ nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa (2) : (Adnkronos) – “Il dossier consegnato oggi – prosegue – rappresenta per noi lo strumento iniziale di un percorso che sarà certamente difficile e travagliato ma che non può più essere rimandato. Il nostro territorio ha una occasione importante da sfruttare e il ministro Costa avrà tutte le informazioni utili e imprescindibili che potranno, nei prossimi mesi, aiutarlo a decidere politicamente che misure e provvedimenti ...

Sicilia : ‘bomba ecologica’ nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Un dossier sulla “bomba ecologica” lungo il litorale dei Macconi, nel ragusano, è stato consegnato nelle mani del ministro dell’Ambiente Sergio Costa – oggi a Catania – dalla deputata del M5S Stefania Campo. “Quest’area venga dichiarata Sin, ovvero Sito di interesse nazionale, per consentire direttamente al ministero dell’Ambiente di attivare le bonifiche” ...

Sicilia : accordo qualità aria - Trizzino (M5S) ‘da ministro attenzione su tema dimenticato’ : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – “Il protocollo siglato oggi tra il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e la Regione Siciliana mette per la prima volta l’accento su un tema dimenticato, quello della qualità dell’aria e delle politiche per la mobilità sostenibile che si riallaccia al Piano della qualità dell’aria, un documento recente e che mancava in Sicilia da diverso tempo”. Così il deputato del M5S ...

Sicilia : accordo qualità aria - Trizzino (M5S) 'da ministro attenzione su tema dimenticato' : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - "Il protocollo siglato oggi tra il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e la Regione Siciliana mette per la prima volta l’accento su un tema dimenticato, quello della qualità dell’aria e delle politiche per la mobilità sostenibile che si riallaccia al Piano della qualit

Sicilia : De Luca (M5S) - 'voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto Siciliano' : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) - "I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante

Sicilia : De Luca (M5S) - ‘voli aerei carissimi? Musumeci applichi Statuto Siciliano’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “I voli da e per la Sicilia costano troppo? La soluzione c’è ed è a portata di mano. Anziché chiedere l’elemosina a Roma, il presidente Musumeci dovrebbe pretendere l’applicazione dell’articolo 22 dello Statuto Siciliano e partecipare così con un proprio rappresentante alla ‘formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei ...

Sicilia : M5S - 'ddl rifiuti senza né capo né coda' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Il ddl rifiuti non ha capo né coda". Così i deputati del M5S all'Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa "per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole". "Ancora oggi - affermano - in commissione A

Sicilia : M5S - ‘ddl rifiuti senza né capo né coda’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Il ddl rifiuti non ha capo né coda”. Così i deputati del M5S all’Ars che domani, martedì 5 novembre, alle 15, hanno convocato una conferenza stampa “per evidenziare gli enormi limiti del testo in discussione a Sala d’Ercole”. “Ancora oggi – affermano – in commissione Ambiente si discuteva addirittura sulla tenuta costituzionale di alcune parti del ...

Sicilia : M5S - 'ddl consulta giovanile balzo in avanti per Regione' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La consulta giovanile regionale è legge in Sicilia. Si tratta di un notevole balzo in avanti per la partecipazione alle scelte politiche e di governo di questa Regione alle nuove generazioni. In un momento storico in cui sempre più giovani Siciliani sono costretti a f

Chiesta la condanna di 14 imputati per le firme false M5s in Sicilia. Tra loro ex deputati : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali.Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali.

Pd : Miceli - 'in Sicilia alleanza con M5S si deve fare' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "L'alleanza con il M5S in Sicilia non si può fare, si deve fare. A partire dalle amministrative". A dirlo all'Adnkronos è il deputato dem Carmelo Miceli a margine di un evento del Pd a Palermo. "A Termini Imerese per esempio - aggiunge - è inevitabile che si faccia un'

Pd : Cracolici - 'alleanza con M5S in Sicilia? politica non si fa con chiacchiere' : Palermo, 26 ott. x (Adnkronos) - "I processi politici non si auspicano e non si determinano con le chiacchiere. Se un mese e mezzo fa qualcuno avesse ipotizzato un governo nazionale M5S-Pd lo avrebbero preso per pazzo, eppure oggi c'è. La politica si fa qui e ora, tutto il resto è fuffa". Così il de