‘Io non sclero’ | un tour negli ospedali italiani

Gemelli - ‘Io non Sclero’ : nel Lazio 12mila persone con Sclerosi Multipla : Roma – Oggi a Roma al Policlinico Universitario Gemelli i riflettori si sono accesi sulla realta’ delle persone che convivono con la Sclerosi Multipla. Alcuni pazienti, familiari e medici hanno raccontato la propria esperienza quotidiana con questa malattia neurodegenerativa che colpisce 122 mila persone in Italia, quasi 12 mila solo nel Lazio, con oltre 300 nuovi casi all’anno diagnosticati nella regione. Le storie delle loro ...

6 novembre - all’Auditorium Parco della Musica Michela Murgia con ‘Io non Odio’ : Roma – IO NON ODIO giunge al suo terzo appuntamento e prosegue il suo percorso di sensibilizzazione degli studenti partendo dall’analisi del linguaggio e delle parole della violenza, per arginare omofobia, razzismo, bullismo e sessismo. Il 6 novembre presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il progetto per le scuole IO NON ODIO – promosso dalla Regione Lazio – Assessorato Turismo e Pari Opportunità, ...

Michele Emiliano indagato a Foggia : ‘Io sotto inchiesta per una nomina che non ho mai fatto’ : Dopo l’assessore regionale anche il governatore. Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Foggia relativa alla nomina del commissario di un’azienda sanitaria provinciale, oltre al responsabile del Welfare Salvatore Ruggeri gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. A darne notizia con un lungo post su Facebook è stato lo stesso ex sindaco di ...

Riccanza Deluxe : Aaron - Mattia - Camilla - Farid - Nicolò e Tommaso giocano ad ‘Io non Ho Mai’ : Riccanza Deluxe Il cast di Riccanza Deluxe svela i suoi segreti. Le new entry Aaron Nielsen, il deejay e produttore discografico Mattia Mustica, la modella Camilla Neuroni insieme ai veterani Farid Shirvani, Tommaso Zorzi, Nicolò Ferrari - per DavideMaggio.it – giocano a Io Non Ho Mai confessando quello che hanno fatto e non hanno fatto nella loro vita. Volete scoprire se hanno mai letto un libro, visto un film a luci rosse, fatto uso di ...

Platinette : “Mi manca un affetto. Il primo fidanzato mi scaraventò dal Maggiolino urlando : ‘Io non sono come te’. Da lì ho iniziato a prendere peso” : Niente più tv per Platinette. È ora di una dieta seria. In un’intervista rilasciata al Corriere Mauro Coruzzi ha spiegato che non parteciperà alla prossima stagione di Italia sì! perché dovrà iniziare una cura importante contro il “mangiare compulsivo”. “A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso – ha spiegato – oramai per scendere la scala di quello studio tv mi appoggiavo al corrimano claudicante come se avessi sulle spalle ...