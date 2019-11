Germania | Pil cresce dello 0 | 1% nel terzo trimestre | evitata la recessione tecnica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Laschiva il pericolo: nonostante le aspettative negative, il Pil tedesco nelè cresciuto0,1%, dopo una contrazione dell’economia0,2% nel periodo precedente (aprile-giugno) dovuta principalmente alla debolezza dell’industria. L’Ufficio federale di statistica di Wiesbaden (Destatis) spiega che tra luglio e settembre un impulso importante è arrivato dal consumo privato e dal rialzo dell’export, mentre l’import è rimasto ai livelli dei mesi precedenti. Gli investimenti in immobili sono stati superiori a quelli del periodo aprile-giugno, mentre quelli in attrezzature sono diminuiti. Il Pil è cresciuto inoltre dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2018: anche in questo caso, un dato superiore rispetto alle attese. La congiuntura economica si è stabilizzata, rileva l’istituto per la ricerca economica Ifo, e ...

